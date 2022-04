Le Festival de Fès des musiques sacrées du monde présenté au Sénat français

La 23e édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, qui se tiendra du 12 au 20 mai dans la capitale spirituelle du Royaume autour de la thématique «l’Eau et le Sacré», a été présentée lundi soir au Sénat français, en présence de plusieurs personnalités françaises et marocaines du monde de la politique, de la culture, des arts et des médias. Le président de la Fondation Esprit de Fès et du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, Abderrafih Zouitene, a indiqué que ce Festival contribue, depuis sa création, à entretenir le dialogue avec le sacré à travers son légendaire forum et la mise en exergue des arts et de la musique, soulignant la forte symbolique de la thématique retenue pour cette 23e édition, l’eau, comme source de vie et d’inspiration irriguant tour à tour le corps et l’âme.

Pour sa part, le président du Groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc du Sénat, Christian Cambon, a souligné que le Festival de Fès des musiques sacrées du monde montre, d’année en année, qu’il est bel et bien un lieu formidable de rencontres de toutes les cultures et de toutes les sensibilités, relevant que le Maroc avance de plus en plus vers un exemple pour tous en matière de démocratie. «Lorsque la culture s’exprime avec liberté, ce qui est le cas au Maroc, c’est qu’on est en démocratie», a-t-il dit, notant que le Royaume pourrait servir de référence dans ce domaine à beaucoup de pays de la région. La cérémonie de présentation du Festival s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, de l’ambassadeur, déléguée permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Unesco, Mme Zohour Alaoui, de la vice-présidente du Groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc du Sénat, Bariza Khiari, et du sociologue et philosophe français Edgar Morin.

Source : Le Matin