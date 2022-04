Le Maroc, premier constructeur de voitures du continent africain

Joseph MartinJournaliste pour VA Press.

L’Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA) assure que le Maroc est le premier constructeur de voitures en Afrique avec plus de 330 000 produites contre 239 000 pour l’Afrique du Sud.

Les chiffres restent très modestes par rapport à d’autres pays dans le monde. Mais les autorités marocaines ont abondamment relayé le classement des producteurs de voitures en Afrique. « Le Maroc maintient sa position de premier constructeur de voitures particulières en Afrique. C’est ce que révèle l’Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA). Avec 338 339 unités produites en 2021, le Maroc reste leader africain sur le segment des voitures particulières devant l’Afrique du Sud (239 267 unités). Une place que le royaume occupe depuis 2017 » avance Bladi.net.

Malgré des ambitions affichées très forte qui sont autant d’arguments pour convaincre les constructeurs de s’implanter dans le pays, c’est surtout par la progression et non le volume que les statistiques se démarquent. « Le Maroc a produit 403 007 unités l’année dernière : 338 339 véhicules particuliers et 64 668 véhicules utilitaires. Ce volume est en hausse de 23 % par rapport à l’exercice précédent. Avec 499 087 unités montées en 2021, contre 447 213 unités en 2020 et 631 921 unités en 2019, l’Afrique du Sud est le premier producteur de véhicules en Afrique devant le Maroc. L’Égypte se hisse à la 3ᵉ place du classement des producteurs automobiles du continent, avec 23 754 véhicules produits en 2021. Selon les données de l’Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA), l’Algérie occupe le 4ᵉ rang, avec seulement 5 208 unités produites l’année dernière » continue le journal en ligne.

Soulignant les chiffres du voisin et rival algérien, on comprend bien la portée de l’argument politique. Ces dernières années le tensions politiques avec l’Algérie ont atteint des niveaux inédits et tout succès politique ou stratégique par rapport à Alger est brandi par les autorités. Cela dans un contexte international antagoniste depuis que le Maroc s’est engagé dans une alliance géopolitique avec Israël et les Etats-Unis qui, bien que clivante, est accompagné de perspectives économiques très fortes.