Mohamed Sadiki : plus de la moitié des cultures céréalières définitivement perdues

Yousra Amrani

Deux mois après son lancement officiel conformément aux Hautes Instructions Royales, le programme exceptionnel visant à atténuer l’impact de la sécheresse est sur de bons rails, affirme le ministre de l’Agriculture. S’exprimant ce lundi à la Chambre des représentants, Mohamed Sadiki a indiqué, par ailleurs, que plus de la moitié des cultures céréalières est définitivement perdue.

Le programme exceptionnel, élaboré par le gouvernement, en exécution des Hautes Orientations Royales, pour atténuer les effets du retard des précipitations semble déjà avoir pris son rythme de croisière. Selon le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, qui intervenait ce lundi dans le cadre d’une séance réservée aux questions orales à la Chambre des représentants, plusieurs actions ont été déjà déclinées sur le terrain pour soutenir le secteur et atténuer les effets de l’une des plus dures années de sécheresse qu’a connues le Royaume depuis 40 ans. Dans le détail, on apprend que pour la première composante de ce programme, relative au soutien direct aux agriculteurs et aux éleveurs, le ministère a déjà procédé à l’acquisition de 3,7 millions de quintaux d’orge subventionnée dont 1,5 million de quintaux ont été déjà distribués au profit de 364.000 bénéficiaires.

En outre, le ministère a procédé à l’acquisition de 1,3 million de quintaux de fourrages composés dans le cadre de l’opération de sauvetage des vaches laitières dont 252.000 quintaux ont été distribués. «Ces deux mesures ont contribué à sauver le bétail et à valoriser son prix sur le marché», se félicite le ministre. Par ailleurs, et pour suivre de près l’état de santé du cheptel, une large compagne de vaccination chapeautée par l’ONSSA (Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires) a été lancée. Pour ce qui est de la deuxième composante de cette feuille de route et qui porte sur l’assurance agricole, M. Sadiki a indiqué que son département œuvre pour accélérer la procédure d’indemnisation de l’ensemble des exploitations assurées, notamment pour les agriculteurs ayant perdu leur production.

Dans ce sens, une enveloppe de 1,120 milliards de dirhams a été mobilisée pour servir à assurer une superficie globale de 1,418 millions d’hectares, soit 29% des terres cultivées, réparties sur 726 communes rurales. D’après le même responsable, un montant de 360 millions de dirhams a déjà été débloqué pour soutenir 71.275 agriculteurs pour une superficie totalisant 490.000 hectares affectés depuis le démarrage de cette opération au début de ce mois d’avril sachant qu’elle se poursuivra jusqu’au mois de juillet prochain.

——————————————

Eau : Deux milliards de m³ de moins que l’année passée

Deux milliards de mètres cubes (m³), tel est le déficit des ressources en eau enregistré au niveau des réserves par rapport à l’année précédente. C’est ce qu’a affirmé le ministre de l’Agriculture lors de son intervention au Parlement hier lors de la séance des questions orales. En effet, malgré les précipitations importantes de ces dernières semaines, et qui ont atteint 100 ml comme moyenne, soit une hausse de 130% par rapport à la même période de l’année précédente, il existe toujours un déficit global de 34% par rapport à 2021. Ces précipitations auront, certes, des retombées positives notamment sur les cultures printanières dans la mesure où elles contribueront à améliorer la qualité du couvert végétal dans les zones de pâturage, mais elles n’auront qu’un impact limité sur les cultures céréalières.

Cultures céréalières : seuls 21% de ces cultures sont en bon état et 16% dans un état moyen

Les cultures céréalières ont été fortement affectées par le retard des pluies au cours des mois de novembre et décembre. Selon le ministre de l’Agriculture, 53% des cultures céréalières sont définitivement perdues, alors que 10% se trouvent dans un mauvais état. Ainsi, seuls 21% de ces cultures sont en bon état et 16% dans un état moyen ce qui représente une superficie globale de 1,3 million d’hectares.

Source : Le Matin