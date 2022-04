Le Canada vient d’enregistrer le plus grand nombre de départs définitifs de résidents depuis les années 1970

L‘année dernière, les gains ont été modestes, atteignant le niveau le plus élevé depuis une demi-décennie. Mais c’est le quatrième trimestre qui se distingue par une accélération soudaine. Le Canada a connu au quatrième trimestre le plus grand nombre de départs de résidents depuis les années 1970.

Les Canadiens ont quitté le pays à un rythme rapide au cours d’un trimestre où ils ne prévoient habituellement pas de déménagement. Stat Can estime à 16 901 le nombre d’émigrants au quatrième trimestre de 2021, soit une hausse de 215 % par rapport à l’année précédente. La croissance annuelle ne signifie pas grand-chose, en raison de l’effet de base de l’épidémie. Mais ne laissez pas la distorsion vous permettre de rejeter l’ensemble de la tendance.

Le nombre de Canadiens que l’on estime avoir quitté et rompu leurs liens de résidence avec le Canada, pour le quatrième trimestre.

Si l’on regarde à plus long terme, ce quatrième trimestre a été énorme. L’émigration du T4 2021 était encore 55,7 % plus élevée que la médiane sur 5 ans du trimestre précédant 2020. Il se trouve aussi que c’est le plus gros T4 pour les personnes qui partent depuis 1974.

L’émigration canadienne a connu une croissance modeste l’année dernière, mais souligne l’accélération du quatrième trimestre. Il y a eu 55 935 émigrants en 2021, soit 191,5 % de plus qu’un an auparavant. Par rapport à la médiane sur 5 ans avant 2020, l’année dernière est supérieure de 7,1 %. La croissance annuelle semble plus impressionnante qu’elle ne l’était, mais la tendance à plus long terme révèle qu’il s’agissait tout de même du volume le plus élevé depuis 2016.

Il est important de comprendre que cela ne signifie pas que la population du Canada n’augmente pas. La population du pays augmente de manière agressive en raison d’une immigration plus importante. Pour chaque personne qui part, le Canada a réussi à en attirer plusieurs autres. À moins que vous n’essayiez seulement d’équilibrer vos recettes fiscales, la croissance nette tout en ignorant les sorties croissantes n’est pas positive.

Si les Canadiens quittent le pays en plus grand nombre et pendant de longues périodes, cela justifie un examen approfondi. La recherche d’un temps plus chaud est une chose, car on ne peut rien y changer. Cependant, un problème structurel se forme si l’exode est dû à la cherté des logements ou à l’érosion des opportunités économiques. À court terme, l’immigration peut compenser la perte de personnes. Mais s’ils partent pour une raison précise, les immigrants examinent plus attentivement les possibilités qui s’offrent à eux.

Source : Actuintel