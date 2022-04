Mondial 2022 : Il y aura quelques anecdotes sympas à raconter autour du match Maroc-Belgique ( journaliste Belge)

«En Belgique, le match contre le Maroc représente quelque chose d’un peu particulier, parce qu’il y a une grosse communauté marocaine en Belgique. Ça rappelle aussi le match de Coupe du monde 1994 aux États-Unis. Roberto Martinez a déjà dit que le tirage n’était pas simple, parce que la Croatie est vice-championne du monde, que le Canada est une des nations d’Amérique du Nord qui monte en puissance et dont il faut se méfier. Au sujet du Maroc, il disait que c’est une équipe qui a une certaine expérience, qui a de la qualité et qui dispose de quelques joueurs qui connaissent le football belge», a analysé Frédéric Bleus.



Forte présence de joueurs formés ou passés par la Belgique dans le Onze national

Le journaliste de «la Dernière Heure» a donné les raisons qui feront de ce match une rencontre sympa. C’est surtout la présence dans l’équipe du Maroc de nombreux joueurs formés ou ayant joué en Belgique. «Sur les matchs de barrage contre la RDC, six joueurs marocains ont été formés ou sont passés par le football belge : Selim Amallah, Tarek Tissoudali, les frères Mmaee, Soufian Chakla et Ilias Chair», explique le journaliste.



Moussa El Habchi, l’homme qui connaît les secrets de la Belgique

Le hazard fait parfois de bonnes choses. Moussa El Habchi, ancien analyste vidéo des Diables rouges, fait actuellement partie du staff technique de Vahid. Une mine d’informations pour le technicien Bosnien. «L’un dés adjoints de Vahid était un ancien analyste vidéo des Diables rouges lors de la Coupe du monde 2018 en Russie (référence à Moussa El Habchi, l’actuel analyste vidéo des Lions de l’Atlas). Il connaît bien la Belgique, puisque l’équipe n’a pas trop changé depuis cette date et les cadres sont toujours là. Martinez disait que ça va être un peu particulier parce qu’il connaît bien notre équipe. Il sera utile pour Vahid», souligne Frédéric Bleus.

Pour l’aspect populaire, avoir un match Maroc-Belgique promet un dimanche assez sympa, puisque le match se joue dimanche. Pour l’anecdote : «j’ai vu Amallah avant les barrages pour une interview croisée avec un joueur congolais et Amallah m’a dit qu’il a été au stade au dernier match amical entre la Belgique et le Maroc en 2004 (victoire du Maroc 4-1). Selim m’a dit que c’était marrant, on a battu les Belges, c’est sympa. Il y aura quelques histoires comme celle-là assez sympas à raconter autour de ce match», a conclu Frédéric Bleus.

Soource : Le matin