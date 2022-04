Tomates : Le Maroc vide les magasins du Royaume-Uni

Mouhamet NDIONGUEil

Exportation de tomates marocaines au Royaume-Uni restée dans les champs

Selon Fresh Produce Journal (FPJ), la pénurie de tomates est le résultat de la grève des transports en Espagne, de la baisse de la production britannique et néerlandaise et de la restriction des exportations marocaines.

Le Maroc a mis en place des restrictions sur les exportations de tomates au début du mois pour endiguer la hausse des prix intérieurs. En raison de la mauvaise saison agricole au Maroc, de l’inflation et de la demande croissante due à l’approche du mois de jeûne du Ramadan, les prix des tomates au Maroc ont énormément augmenté.

« Cependant, l’impact se fait maintenant sentir dans les supermarchés britanniques », a déclaré Alex Margerison-Smith, responsable du marketing et de l’information pour Keelings International, un important fournisseur aux détaillants britanniques.

« Nous voyons des espaces vides dans les rayons des détaillants. Ces dernières années, les détaillants britanniques ont augmenté la quantité importée du Maroc », a-t-il ajouté.

La demande sans précédent de tomates en Europe, due à une baisse de la production, a fait monter en flèche le prix de l’une des tomates fraîches les moins chères du Maroc ces dernières semaines et l’inflation a alimenté les protestations.

Le Maroc restreint les exportations de tomates

Depuis quelques semaines, le Maroc a décidé de limiter l’exportation pour répondre à la demande intérieure à de la mauvaise saison agricole, de l’inflation et de l’augmentation de la demande due à l’approche du mois de jeûne du Ramadan, les prix des tomates au Maroc ont énormément augmenté.

Afin d’enrayer la hausse des prix, l’exportation de la tomate ronde, très consommée au Maroc, est restreinte.

Cependant, les exportations reprendront mais seront contingentées et, de surcroît, limitées aux produits et marchés déjà inscrits dans des contrats fermes entre producteurs et commerçants.

La culture de la tomate au Maroc est un problème en soi. Les coûts de production sont jugés élevés par les producteurs et le marché intérieur n’est pas lucratif car les tomates sont vendues à perte au Maroc. Le prix sur le marché de gros ne couvre généralement qu’un tiers du coût réel. En fait, les exportations « subventionnent » le faible prix de vente sur le marché intérieur.

Le Maroc a exporté 50 000 tonnes de tomates en janvier, alors que le prix du marché de gros intérieur était d’environ 1,10 DH/kg. Sans les exportations ou une énorme augmentation des prix, les producteurs auraient subi de lourdes pertes. En raison des faibles revenus, de plus en plus de producteurs ignorent la tomate et optent pour un fruit plus rentable. La superficie des terres agricoles ensemencées en tomates a diminué.

Source : Maroc Hebdo