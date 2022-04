Comment réaliser la harira, la soupe star du mois de ramadan ?

Si le principe de ce mois de ramadan est de jeûner durant toute la journée, au moment de la rupture du jêune, il est de coutume de débuter le repas avec la harira, une soupe incontournable en cette période de l’année. Comment faire pour la reproduire ? Voici la recette !

Le mois du ramadan va seulement débuter, mais dans les familles musulmanes, ce mois sacré se prépare déjà depuis plusieurs semaines. Car il ne s’agit pas seulement de ne rien boire ni manger de l’aube au coucher du soleil, c’est aussi une période d’intense générosité pour les fidèles qui au moment de la rupture du jeûne se réunissent en grand nombre autour de la table. Dès lors, pour accueillir au mieux les convives qui défileront tout au long de ce mois, nombreuses sont les familles à préparer un tas de choses en amont. Pâtisseries orientales, gâteaux au miel, dattes ne sont que quelques-uns des mets qui seront déposés à table au moment de l’ftour, soit l’heure du coucher de soleil. Mais l’incontournable reste la harira, une soupe-repas très gourmande qui est généralement servie en début de repas avec un verre de lait.

Des lentilles, des pois chiches, des dés de viande de bœuf ou de mouton, des tomates concassées, du curcuma, et beaucoup d’herbes fraîches constituent la base de cette soupe qui possède de nombreux bienfaits. Extrêmement réconfortante, elle comble les estomacs affamés en fin de journée et riches en fibres, elle facilite la digestion. Un point non négligeable pour les fidèles, qui passent parfois 20 heures d’affilée sans rien avaler. Mais si elle plait tant, c’est pour ses saveurs inimitables, à condition d’aimer la coriandre. Pour la réaliser, veillez à avoir tous les ingrédients que nous allons vous lister, car la recette ne s’improvise pas !