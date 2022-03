Projet DEPOMI

Déploiement des politiques migratoires au niveau régional

Atelier-débat sur la migration féminine

Migration circulaire : le cas des femmes agricoles

Bin El Ouidane, 1 avril 2022

Contexte

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, le projet

Déploiement des politiques migratoires – DEPOMI, financé par l’Union européenne et mis en

œuvre par Enabel, Agence belge de développement en partenariat avec le Ministère en charge

de la migration, organise un atelier-débat autour de la migration féminine, avec une attention

particulière portée sur la migration circulaire et les femmes marocaines agricoles et le

« Programme de gestion éthique de l’immigration saisonnière marocaine en Espagne » lancé

de manière conjointe entre les autorités marocaines et espagnoles afin de :

Lutter contre l’immigration irrégulière du Maroc vers l’Espagne ; Répondre aux besoins de main d’œuvre de l’Espagne ; Contribuer au développement local du Maroc.

La migration circulaire, ponctuelle et utilitaire par nature, s’ouvre à des travailleuses et

travailleurs temporaires, systématiquement des femmes dans ce cas précis avec l’Espagne,

et tente de répondre à des besoins économiques spécifiques émanant de ces travailleur.euses

ainsi que des pays concernés (e.g. pénurie de main d’œuvre en Espagne, précarité au Maroc).

Justification

Cette thématique est directement liée à la thématique transversale et prioritaire « Egalité

femmes/hommes » de DEPOMI, et au ‘besoin d’évaluation des besoins spécifiques des

femmes’ dans les études locales prévues dans l’activité 2.1.1. Réaliser des études dans les 3

régions.

En marge de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2022, DEPOMI se

penchera, par cet atelier-débat, sur une thématique touchant exclusivement la migration

marocaine féminine et un des dispositifs mis en place pour encadrer celle-ci.

Objectifs généraux

Cette journée poursuit deux objectifs principaux :

● Contribuer à la promotion des droits des femmes et de l’égalité des genres

● Contribuer à la promotion de la migration régulière et à la sensibilisation aux risques

de la migration irrégulière

Objectifs spécifiques

Cette journée poursuit deux objectifs spécifiques :

● Alimenter la réflexion autour de la thématique de la migration circulaire, et plus

précisément des femmes agricoles, et de l’identification de leurs besoins spécifiques

● Contribuer à la visibilité des femmes dans la migration

Organisation pratique

Organisation générale : la première partie de la journée comprendra de l’ANAPEC, signataire

de la convention relative à la migration saisonnière entre le Maroc et l’Espagne, la présentation

de son livre par Chadia Arab, chercheuse au CNRS, ainsi que la présentation de son

programme d’autonomisation des femmes agricoles de retour au Maroc par l’Organisation

Internationale pour les Migrations (OIM). L’occasion sera également donnée à des femmes

concernées par cette migration saisonnière de témoigner. S’ensuivra ensuite, durant l’aprèsmidi, un débat ouvert au public et modéré par Enabel.

Participant.es :

− Département des MRE, MAF

− Wilaya

− Conseil de la région

− Conseil provincial

− Conseil communal

− Entraide nationale

− Office de Développement et de la Coopération – ODECO

− Direction régionale/provinciale de l’Agriculture

− Ministère de l’Inclusion économique de la petite entreprise, de l’Emploi et des

Compétences

− Maisons des MRE de Béni Mellal et de Khouribga

− ANAPEC (Directions centrale, régionale et provincial)

− Union européenne

− Organisations de la société civile

− Université de Béni Mellal (USMS)

− Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations – CEDEM (ULiège)

− PRIM (Expertise France/AFD)

− Organisation internationale pour les Migrations (OIM)

− Femmes marocaines ayant expérimenté la migration saisonnière en Espagne

− Jeunes Marocain.es de la région, en particulier les filles

− Chadia Arab, CNRS

− DEPOMI

Total estimé : 50 personnes

Une liste de participants plus précise sera établie a posteriori.

Lieu : Hôtel Chems du Lac Bin el Ouidane, province d’Azilal (Béni Mellal-Khénifra)

Langues de l’événement : français, arabe (interprétations instantanées)

Output : un document de capitalisation des expériences recueillies

Ordre du jour de la réunion de l'Espace régional



de concertation sur les migrations de Béni Mellal – Khénifra

Mardi 29 Mars 2022

Siège du conseil de la région

Heure Déroulement

14 :00 à 14 :30 Accueil des participants

14 :30 à 15 :00 Allocution du représentant de la Wilaya de Béni Mellal -Khénifra

Allocution du représentant du Conseil de la région de Béni Mellal -Khénifra

Allocution du représentant du Ministère des Affaires étrangères, de la

Coopération africaine et des MRE – département des MRE

15 :00 à 15 :15 Présentation de l’état d’avancement du projet DEPOMI

M. Achraf GUADI : ATN animation et coordination régionale

15 :15 à 15 :30 Présentation de la note conceptuelle de structuration de l’ERC sur les migrations

M. Rachid MAROUANE : ATN : Régionalisation, Migration et Coordination – Enabel/DEPOMI

15 :30 à 16 :00 Présentation de la démarche d’intégration de la migration dans la planification

régionale

Représentant du conseil de la région

16 :00 à 16 :15 Présentation de la méthodologie de création du réseau régional des associations

sur la migration.

M. Brahim DAHBANI : Président de l’association CARDEV – MIG

16 :15 à 17 :00 Discussion

17 : 00 à 17 :30 Clôture de la réunion et pause- café