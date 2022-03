Le Maroc veut améliorer l’accueil des MRE dans les aéroports

© Copyright : DR

L’Office national des aéroports (ONDA) a décidé d’améliorer l’expérience client à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, le premier du Maroc. Dans ce sens, une réunion de lancement de la démarche « Lean Six Sigma » s’est tenue mardi, en présence des différents intervenants dans la chaîne de valeur du passager et de la directrice de l’Office, Habiba Laklalech.

La démarche « Lean Six Sigma » (LSS) est une combinaison de deux méthodes (“Lean” et « Six Sigma ») qui œuvrent pour améliorer la qualité des services et la satisfaction client. Sa mise en place permettra non seulement de réduire les délais de traitement mais aussi d’améliorer la qualité de service en optimisant l’emploi des ressources. Il est prévu que cette opération soit lancée au niveau de la zone des arrivées internationales, afin de réduire de 20 % le temps de séjour du passager et la variabilité du processus.

La démarche LSS « sera déployée avant la saison estivale et notamment durant l’opération Marhaba 2022 », avant d’être « généralisée ultérieurement aux autres aéroports nationaux », est-il précisé. L’engagement des différentes parties prenantes dans cette démarche « permettra de faire figurer l’aéroport Mohammed V parmi le top 100 des meilleurs aéroports du monde », estime Habiba Laklalech, directrice de l’ONDA.

Source : Bladi