Tournée nationale du film «Haut et fort»

Anas Basbousi

Du 3 au 15 février 2022, le film «Haut et fort» de Nabil Ayouch sera projeté en tournée dans les salles de cinéma de l’Institut français du Maroc, et suivi en exclusivité par un concert hip-hop des artistes du film ou de discussions autour de ce mouvement. «Haut et fort» suit le parcours de jeunes issus de milieux populaire qui, à travers le hip-hop, parviennent à trouver leur voie. Ce film sensible s’inspire du quotidien de la Positive School, entièrement dédiée à la culture hip-hop et implantée à travers le réseau des Centres culturels Les Étoiles Maroc. Ce projet prendra vie en musique à la suite des projections de «Haut et fort», avec un concert porté par 9 des artistes du film et membres de la Positive School : Flack, Toxsick, My’Kash, Noh-Killah, Scool Boy, Zio, K-Lani, Hassa1, Chocdope et Bawss.

Dates et lieux des projections-concert :



• Centre culturel Les Étoiles de Fès : 3 février 2022

• Cinémathèque de Tanger : 5 février 2022

• Institut français de Casablanca : 11 février 2022

• Institut français d’Agadir : 12 février 2022

• Institut français de Marrakech : 15 février 2022

Source : Le matin