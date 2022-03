La discernement espagnol comme exemple pour l’Europe…

Ph.D. Jean-Marie HEYDT

Auteur, Enseignant-chercheur et observateur des politiques internationales

Alors que le canon se fait atrocement entendre à l’Est de l’Europe, l’Espagne démontre que seule la diplomatie et l’intelligence collective sont capables de résoudre les différents les plus graves qu’ils soient.

En effet, dans un message qu’il vient d’adresser à Sa Majesté, le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, affirme qu’il « (…) reconnaît l’importance de la question du Sahara pour le Maroc (…) » et de ce fait, que « (…) l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie (…) comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend (…) ». Par ces mots, l’Etat espagnol vient d’exprimer à quel point le discours, de Sa Majesté du 20 aout dernier, avait été parfaitement entendu par la rive voisine de la méditerranée. Grâce à la volonté affirmée du Souverain Mohammed VI visant, à « (…) inaugurer une étape inédite dans les relations entre Nos deux pays, fondée sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements », les deux pays attestent aujourd’hui de leur détermination pour un partenariat bilatéral renouvelé. Cet exemple de résolution d’un différent inter-étatique démontre, selon les dires du chef du gouvernement espagnol, à quel point « (…) les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable (…) » représente la voie de la sagesse et démontre que l’on peut relever différemment les défis qui frappent aux portes de nos Etats. Puissent les actuels autres conflits de voisinages prendre exemple de cette volonté d’agir de la sorte.

PhD. Jean-Marie HEYDT le 18/03/2022.