L’Algérie prépare de nouvelles manœuvres militaires près des frontières avec le Maroc

Le président Tebboune et des hauts officiers de l’armée algérienne.

L’Algérie, sur décision du président Tebboune, prévoit l’organisation de nouvelles manœuvres militaires près des frontières avec le Maroc. Explications.

Le Conseil supérieur algérien de la sécurité, tenu samedi dernier, a décidé d’organiser de nouvelles manœuvres militaires près des frontières avec le Maroc, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya dans son édition du mardi 15 mars. Le journal ne fournit pas de date puisque cette dernière n’a pas encore été fixée par le régime algérien, mais évoque l’organisation de ces prochaines manœuvres dans les zones militaires II et III avec des munitions réelles et avec la participation de toutes les composantes de l’armée algérien (Air, terre, mer).

Pour la première fois, l’Algérie va utiliser, lors de ces manœuvres, de nouvelles armes sophistiquées acquises auprès de son allié de toujours, la Russie.

Selon la publication, l’Algérie a pris cette décision après l’installation par le Maroc d’une nouvelle zone militaire, la zone de l’Est, que le voisin considère comme une menace pour sa sécurité alors que, pour le Royaume, il ne s’agit pas plus que de renforcer la défense de son territoire et sa lutte contre le crime et le terrorisme.

Ces n’est pas la première fois, rappelle le journal, que l’armée du pays voisin (l’ANP) tient des manœuvres militaires près des frontières avec le Maroc. En janvier 2021, l’ANP s’est entraînée pendant plusieurs jours près de Tindouf et à munitions réelles.

En octobre de la même année, l’ANP a récidivé avec des manœuvres maritimes près des frontières avec le Maroc et où elle a utilisé plusieurs sous-marins.

Source : H24