Normalisation – Le 1er vol de la RAM parti de Casablanca vers Tel-Aviv ce dimanche avec une centaine d’hommes d’affaires

Le premier avion de la compagnie nationale Royal Air Maroc à destination d’Israël a décollé dimanche matin de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca à destination de Tel-Aviv avec à son bord notamment une délégation d’opérateurs économiques marocains.

Le lancement de cette ligne était prévu vers la fin de l’année dernière mais a été retardé suite à la fermeture des frontières en raison de la pandémie de Covid-19.

« Cette nouvelle liaison répond aux attentes de la communauté marocaine établie en Israël, qui entretient des liens forts avec son pays d’origine », a expliqué la RAM dans un communiqué.

Le Maroc mise sur une manne touristique de 200.000 visiteurs israéliens annuellement (50.000 en 2021), avec cette liaison aérienne directe entre les deux pays à raison de 4 vols hebdomadaires.

« Casablanca-Tel Aviv à 4300 dirhams. Qui l’eût cru? », a tweeté le chef du Bureau de liaison d’Israël au Maroc, David Govrin, en postant la photo d’un panneau publicitaire de la RAM invitant à la découverte de Tel Aviv.

« Il est réconfortant de voir une grande publicité sur un mur à Casablanca, pour le premier vol Royal Air Maroc vers Tel-Aviv. J’invite nos frères marocains à visiter Israël et à découvrir sa culture et à voir de près la grande place que le Maroc et les Marocains occupent dans le cœur des Israéliens », a-t-il tweeté.

+ Les 700.000 Israéliens d’origine marocaine ont gardé des liens très forts avec le Maroc +

Pour rappel, le Maroc et Israël ont rétabli leurs relations diplomatiques, fin 2020, dans le cadre d’un accord tripartite dans lequel Washington a reconnu la marocanité du Sahara.

Avant cet accord, les visiteurs israéliens d’origine marocaine se rendaient au Maroc par des vols indirects à travers les pays européens.

La communauté juive du Maroc est la plus importante d’Afrique du Nord et les quelque 700.000 Israéliens d’ascendance marocaine ont souvent gardé des liens très forts avec leur pays d’origine.

En plus de la RAM, les compagnies aériennes israéliennes ont également lancé des liaisons directes entre Israël et le Maroc.

Article19.ma