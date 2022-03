Passport Index 2022 : Le passeport marocain permet d’accéder à 67 pays sans visa

Le pays est classé au 69ème rang mondial

Le Henley Passport Index classe chaque trimestre les passeports les plus puissants au monde, c’est-à-dire ceux qui ouvrent le plus de portes pour se déplacer à l’international sans visa. Le Maroc améliore son rang dans le classement mondial. En 2022, il est classé au 69ème rang mondial. Ainsi, les citoyens marocains peuvent visiter avec leur passeport 67 pays sans visa ou avec visa à l’arrivée (27 pays sans visa et 39 avec un visa à l’arrivée). Il est à noter que le visa est requis pour 131 pays. Signalons qu’en 2021, le score de mobilité du passeport marocain était de 64. Le classement actuel comprend 95 rangs.

Un rang qui regroupe tous les pays avec le même score de mobilité. Le Maroc figure toujours en dessous de la moyenne générale de mobilité. A la tête du podium figurent les Emirats Arabes Unis avec l’accès à 162 pays sans visa ou avec un visa délivré à l’arrivée (110 pays sans visa et 52 pays avec un visa à l’arrivée. Au second rang, on trouve la Suède au même titre que la Finlande et l’Italie. Les ressortissants de ces pays peuvent se rendre dans 159 pays. Au 3ème rang mondial figurent 6 pays, à savoir l’Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, l’Autriche, le Luxembourg et la France avec une mobilité de 158 pays. Au quatrième rang mondial, on retrouve la Belgique, l’Espagne, le Portugal, la Suisse, la Pologne les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande avec un score de mobilité de 157 pays. Au 5ème rang mondial figurent Singapour, Malte, la Norvège, la Hongrie, le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Australie avec un total de 156 destinations. Au 6ème rang, on trouve la Grèce, le Japon et la Slovaquie avec 155 destinations pour chacun de ces trois pays.

En queue de classement, on trouve la Syrie, l’Irak au 94ème rang mondial avec seulement 36 destinations et l’Afghanistan au dernier rang (95ème) avec 35 destinations. Les résultats de ce nouveau classement montrent une fois de plus d’énormes disparités entre les pays en matière de liberté de voyage. Ce classement montre bel et bien que le fossé continue de croître entre les pays riches et les pays pauvres. La liberté de voyager ne reste donc pas la même selon les pays, estime le cabinet de conseil anglais. Si en 16 ans, le nombre de pays accessibles a quasiment doublé, cette liberté de circuler s’applique principalement pour l’Europe, l’Amérique du Nord et les pays asiatiques les plus riches. Rappelons que pour réaliser son classement mondial, le Henley Passport Index se base sur des données exclusives de l’Association du transport aérien international (IATA).

Source : Aujourd’hui le Maroc