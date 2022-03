Maroc : 29 coopératives primées au 3e prix «Lalla Al Moutaaouina»

Image de la cérémonie en présence de la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor. / DRTemps de lecture: 1′

Vingt-neuf coopératives féminines ont décroché, mardi à Rabat, le prix national «Lalla Al Moutaaouina» de la meilleure idée de développement d’un projet coopératif féminin, dont la 3e édition s’est tenue cette année sous le thème «Pour des dirigeantes de coopératives leaders».

Ces coopératives, qui ont reçu leurs prix lors d’une cérémonie présidée par la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, ont réussi à se distinguer parmi 506 idées de projets présentées par des coopératives féminines dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Office du développement de la coopération (ODCO).

Mme. Ammor a mis en avant le développement considérable que les coopératives féminines marocaines ont connu ces dernières années, portant leur nombre à plus de 6 000 coopératives composées de plus de 65 000 adhérentes, notant que celles-ci représentent 15% du total des coopératives au Maroc.

En préparation de ce prix, a-t-elle fait savoir, 400 femmes ont bénéficié d’un programme diplômant de l’Académie canadienne pour la formation et le conseil dans des domaines comme le leadership, le montage de projets, la commercialisation ou encore le développement de partenariats.

Pour sa part, le directeur général de l’ODCO, Youssef Hosni a relevé que l’objectif derrière cette compétition étant de promouvoir le rôle des coopératives féminines, en tant qu’entreprises sociales contribuant par l’excellence à l’autonomisation économique des femmes, mais aussi d’encourager ces dernières à l’innovation sociale afin qu’elles améliorent leurs conditions économiques, sociales et éducatives.

Ont contribué au financement de ces prix plusieurs acteurs du secteur public et privé, ainsi que plusieurs partenaires internationaux, parmi lesquels la fondation OCP, le Crédit Agricole, Attijariwafa Bank, Bank of Africa, Cosumar, Vivo Energy, Atlas Bottling Company, l’ONG International Oxfam Maroc, la Fondation TMSA, le Conseil Régional de Guelmim Oued Noun, la coopérative agricole COPAG et l’Ambassade de Belgique.

Source : Bladi