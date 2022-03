L’Afrique documentaire dans l’œil du Cinéma du réel

François Ekchajzer

« Le Dernier refuge » d’Ousmane Samassekou (Mali, 2021).Photo Les films du Balibari

Alors que la 44e édition du Cinéma du réel débutera à Paris le 11 mars et mettra à l’honneur la production documentaire africaine en plein essor, petit panorama de sa grande richesse en compagnie de Catherine Bizern, déléguée générale du festival.

Du 11 au 20 mars, Paris sera la capitale du documentaire ; celle du Cinéma du réel, dont la 44e édition renouera avec ce public qui lui a tant manqué en 2020 et 2021. Outre la quarantaine de films au programme de ses compétitions française et internationale, le festival consacrera une place prédominante à l’Afrique, continent en plein essor cinématographique que Catherine Bizern, déléguée générale du Réel, avait à cœur de distinguer.

Si la pandémie l’a empêchée de proposer l’an dernier des focus sur Sarah Maldoror (1929-2020) et Med Hondo (1936-2019), la première vient d’être honorée par une exposition au palais de Tokyo ( jusqu’au 13 mars) ; quant au second, il a fait l’objet d’une rétrospective parisienne au cinéma Grand Action, à l’automne dernier. La présence, aux festivals de Cannes et de Berlin, d’En route pour le milliard, du Congolais Dieudo Hamadi, comme le prix reçu à Locarno par 143, rue du désert, de l’Algérien Hassen Ferhani, témoignent de la vitalité comme de la reconnaissance des cinématographies africaines.“L’occasion de découvrir d’autres manières de produire, qui seront au cœur des discussions induites par ce panorama du cinéma africain.”

« Dieudo Hamadi et Hassen Ferhani sont les premiers représentants d’une nouvelle vague qui, du Maghreb à l’Afrique du Sud, bouscule les représentations, explique Catherine Bizern. C’est cette Afrique documentaire – qu’elle soit francophone, anglophone, lusophone ou arabophone – que nous accueillerons cette année. L’occasion d’expérimenter d’autres visions que la nôtre, mais aussi de découvrir d’autres manières de produire, qui seront au cœur des discussions induites par ce panorama du cinéma africain. »

« Cabascabo », d’Oumarou Ganda (Niger, 1969).Photo Argos Films

De La ruche documentaire (au Maroc) à Documentary Africa (au Kenya), en passant par Dox Box (créé par la cinéaste égyptienne Jihan El-Tahri), des organisations africaines se créent depuis quelques années, qui stimulent l’activité du secteur aux quatre coins du continent. « À Ouagadougou, le Fespaco a organisé en octobre une rencontre des cinémas documentaires africains, dans une visée panafricaniste qui renoue à sa manière avec celle, très politique, des années 1970. » Ce mouvement de fond, Cinéma du réel s’est donné les moyens d’en rendre compte, en mettant à l’honneur dix « figures tutélaires » du documentaire africain. Et en projetant des films comme Cabascabo, d’Oumarou Ganda (Niger, 1969), Les Enfants du vent, de Brahim Tsaki (Algérie, 1980), une sélection de courts métrages de l’Égyptienne Atteyat Al-Abnoudy (Égypte, 1971-1983) ou Afrique, je te plumerai, de Jean-Marie Teno (Cameroun, 1991).

À cette dizaine de classiques s’ajoute la quinzaine de films au programme duDocumentaire africain vu d’ici. On y croisera un jeune boxeur gabonais (Boxing Libreville, d’Amédée Pacôme Nkoulou), des cyberarnaqueurs, ou « brouteurs » d’Abidjan (Vivre riche, de Joël Akafou), des migrants de passage à Gao, au Mali (Le Dernier Refuge, d’Ousmane Samassekou), ou une famille veillant sur la tombe de Jean Genet dans le cimetière espagnol de Larache, au Maroc (Jean Genet, Notre-Père-des-Fleurs, de Dalila Ennadre).

« Talking About Trees », de Suhaib Gasmelbari (Soudan, 2019).Photo Météore Films

« Quand je choisis des films, je parle inévitablement de moi, reconnaît Catherine Bizern, qui n’a pas voulu limiter sa programmation à son seul point de vue. Pour l’ouvrir à l’Afrique anglophone, comme à celles de l’Est et du Sud, qui me sont moins familières que le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, j’ai fait appel à six programmateurs africains, qui ont sélectionné les douze documentaires de ce que nous nommons leur Carte blanche. » Ainsi le producteur mozambicain Pedro Pimenta a-t-il choisi de revisiter l’histoire de son pays à travers A Memory in Three Acts (2016), de son compatriote Inadelso Cossa. Jihan El-Tahri a retenu le réjouissant Talking About Trees, de Suhaib Gasmelbari (Soudan, 2019). Quant au critique tunisien Ikbal Zalila, il a sélectionné le saisissant premier film d’Hassen Ferhani, Dans ma tête un rond-point (Algérie, 2015).

« Dans ma tête un rond-point », de Hassen Ferhani (Algérie, 2015).Photo Les Films de l’Atalante

Si le panorama documentaire décrit par les films programmés au Réel témoigne d’une diversité de formes et de sujets invalidant le terme trop homogène de « cinéma africain », il accrédite l’idée d’une communauté de destin et d’une dynamique panafricaine jusque dans les mécanismes de coproduction qui seront évoqués dans cinq « études de cas ». « Voyez ce qui se passe en Asie du Sud-Est, pointe Catherine Bizern. Les cinématographies singapourienne, cambodgienne ou vietnamienne ont beau ne pas se ressembler, cela n’empêche en rien les coproductions entre pays voisins, dans une forme d’égalité qui préserve les films de toute espèce de formatage. Je pense que l’on est au début de ce mouvement en Afrique. » Mouvement décrit et accompagné avec une grande pertinence par ce 44e Cinéma du réel.

Source : Télérama