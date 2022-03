MARRAKECH : EXPOSITION DE PHOTOS HISTORIQUES INÉDITES DES ROIS ALAOUITES

Visite du Roi Mohammed V à M’hamid Elghizlane

Marrakech – Une exposition de photos inédites retraçant de belles épopées de l’histoire du Royaume ainsi que les multiples sacrifices consentis par les Rois Alaouites en faveur de la défense de l’intégrité territoriale du Maroc et de son indépendance, son édification et sa modernisation, a été organisée les 1er et 2 mars courant à Marrakech.

Exposition à Marrakech de photos historiques inédites des Rois Alaouites

Cette exposition, qui donne à voir et à apprécier une trentaine de photos historiques inédites de Mohammed V, de Hassan II, ainsi que des photos du Roi Mohammed VI, a été organisée conjointement par la Direction Régionale de la Culture Marrakech-Safi, et la Délégation régionale Marrakech-Safi du Haut-Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de Libération.



A travers cette exposition, les visiteurs ont eu droit à un véritable périple dans l’histoire glorieuse et rayonnante du Maroc, occasion également de mettre en lumière cette symbiose et cet attachement indéfectible qui, de tout temps, ont existé entre le Glorieux Trône Alaouite et les citoyens.



Initiée dans le cadre de la célébration du 64è anniversaire de la visite historique de l’unité de Mohammed V à Mhamid El Ghizlane, du 64è anniversaire de la bataille historique de Dcheira, et du 46è anniversaire du départ du dernier soldat étranger des provinces du Sud du Royaume, cette exposition est l’illustration des sentiments de loyauté à la mémoire des martyrs de la Nation, et d’un devoir de mémoire de faits historiques marquant la lutte de la Glorieuse Famille Royale, en général, et de Mohammed V, en particulier, en faveur de l’indépendance et de l’unité du Royaume.



L’exposition a permis aussi de se remémorer avec tant de fierté de belles étapes de l’histoire glorieuse du Royaume, tout en contribuant à la valorisation et à la présentation de la mémoire historique du Maroc.



Parallèlement, le Centre Culturel de Daoudiate a abrité aussi une exposition de livres et ouvrages de grande valeur à la fois historique et académique sur l’histoire de la résistance et de la lutte armée au Maroc, l’indépendance du Royaume et l’ancrage africain du Maroc, entre autres.



L’objectif de cette exposition initiée en partenariat avec la bibliothèque Ben Youssef, est de mettre à la disposition des jeunes générations, une documentation si riche et variée sur la lutte pour la liberté, l’indépendance et l’édification du Maroc moderne et prospère pour tirer les profonds enseignements de cette épopée, se rappeler les principes et fondamentaux du Royaume et diffuser auprès des générations montantes les valeurs d’attachement, de fidélité et de loyalisme au Glorieux Trône Alaouite pour la défense de l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale.



Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, M. Samir El Ouanassi, cadre à la Direction Régionale de la Culture Marrakech-Safi, a fait savoir qu’à travers ces deux expositions, l’objectif est de mettre en relief une belle épopée de l’histoire rayonnante du Royaume et surtout la revivification de la mémoire historique chez les générations montantes.



« Notre ambition via ce genre d’événements est aussi de consacrer les principes de l’identité nationale et de la citoyenneté chez les jeunes générations », a-t-il conclu.



Dans une déclaration similaire, Sidi Hida Mohamed Azzedine, directeur du Centre culturel de Daoudiate, a indiqué que cet événement culturel vise à revivifier la mémoire et à jeter des passerelles entre ces nationalistes ayant consenti de grands sacrifices au service de l’indépendance du Royaume sous le règne de Mohammed V, et les générations montantes.



« La patrie sans mémoire n’a aucune valeur », a-t-il poursuivi, notant qu’à travers ces expositions, il s’agit de jeter la lumière sur ces événements historiques de l’armée de libération notamment, dans les provinces du sud du Royaume chères à tous les Marocains.

