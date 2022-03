Ouverture du 7è Congrès national du RNI

Les travaux du 7è Congrès national du Rassemblement National des Indépendants (RNI) s’est ouvert, vendredi à Rabat, avec la participation de près de 3.000 congressistes représentant différentes provinces du Royaume.



Organisé sous le thème « La voie du développement », ce Congrès se tient les 4 et 5 mars en format hybride, en présentiel et en mode virtuel, à travers une plateforme principale et 12 plateformes régionales outre deux plateformes à l’étranger permettant de suivre les travaux.



A l’ordre du jour de la première journée du Congrès figurent la diffusion d’un film institutionnel, une intervention du chef du parti, les interventions des invités du parti et le début des travaux du Congrès au niveau des commissions, (Commission des affaires juridiques, commission des affaires financières et commission des affaires politiques et du programme du parti).

حضور قيادات التجمع الوطني للأحرار وممثلي منظماته الموازية وروابطه المهنية للمؤتمر الوطني السابع، المنظم اليوم الجمعة بالرباط، وغدا السبت#مسار_التنمية 🕊️ pic.twitter.com/VSOqxe5UHG— RNI – التجمع الوطني للأحرار (@Parti_RNI) March 4, 2022



La deuxième journée sera, elle, marquée par la présentation des rapports des commissions et l’approbation des rapports financiers du parti, de son programme et du projet de son règlement intérieur avant le lancement de l’opération d’élection du président.



Sont également prévues, une réunion du Conseil national, l’approbation du règlement intérieur ainsi que des listes des commissions régionales et nationales de discipline et d’arbitrage et l’élection des membres de la commission de contrôle financier du parti, de la commission de la parité et de l’égalité des chances et des membres de la commission en charge des Marocains résidant à l’étranger. Il sera aussi procédé à la présentation et l’approbation du budget du parti pour l’année 2022.



Au menu de ce congrès figurent aussi l’adoption des organisations parallèles, la présentation de la liste du Bureau politique, l’élection de ses membres, avant la clôture de ce 7ème congrès national du parti.

Source : 2M