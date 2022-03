Guerre en Ukraine : le grand écart diplomatique de la Turquie

Erdogan : « La Turquie continue à entamer les démarches diplomatiques pour assurer la paix [en Ukraine] »

– « Nous ne ferons aucune concession quant à nos intérêts nationaux, mais nous ne négligerons pas les dynamiques régionaux et mondiaux non plus », a insisté le Président turc

Mümin Altaş |28.02.2022

Ankara

AA / Ankara

« La Turquie continue à entamer les démarches diplomatiques pour assurer la paix [en Ukraine] », a déclaré le Président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Le Chef de l’État turc a animé un point de presse au terme de la réunion du Conseil des ministres, lundi à Ankara.

« Nous continuons à entamer les démarches diplomatiques pour assurer la paix et la stabilité, a affirmé Erdogan. L’attaque russe contre le territoire ukrainien est inacceptable. Nous apprécions la lutte menée par l’administration et le peuple ukrainiens. »

Le Président a précisé que « jusqu’à maintenant, 5 000 ressortissants turcs ont quitté l’Ukraine pour passer dans les pays voisins ou rentrer en Turquie ».

« Nous continuerons aux opérations d’évacuation suivant les demandes », a-t-il ajouté.

Erdogan a en outre rappelé qu’Ankara « a strictement assumé ses responsabilités au sein des institutions et alliances dont elle fait partie, l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et l’Union européenne (UE) en particulier ».

« Nous ne ferons aucune concession quant à nos intérêts nationaux, mais nous ne négligerons pas les dynamiques régionaux et mondiaux non plus, a-t-il martelé. La Turquie appliquera les articles de la Convention de Montreux sur le régime des détroits, en visant à empêcher l’aggravation des tensions. »

Dans ce contexte, Erdogan a critiqué le système international, réitérant une nouvelle fois que « le monde est plus grand que cinq » et qu’un « monde plus juste est possible ».