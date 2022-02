Réouverture des frontières. Ce que vous devez savoir avant de voyager en Espagne

Depuis le 7 février 2022, le Maroc a rouvert ses frontières aériennes pour permettre une reprise graduelle du trafic aérien. Un ouf de soulagement pour les opérateurs touristiques et aussi pour les voyageurs, après deux mois de fermeture des frontières aériennes. Challenge vous propose dans cet article un zoom sur les conditions de sortie du territoire marocain et sur les conditions en vigueur dans le top 5 des pays les plus visités par les voyageurs marocains. Voici le cas de l’Espagne.

Depuis la réouverture des frontières aériennes du royaume, nombre de Marocains, avides de voyages après deux mois de fermeture, se renseignent sur les conditions à remplir pour sortir du territoire. Tout d’abord, il faut savoir que la dose booster (3e dose) est obligatoire pour pouvoir sortir du Maroc, si la deuxième dose vaccinale (ou celle de la dose unique du vaccin J&J) remonte à plus de 4 mois.

De même, le ministère de la Santé indique que pour les personnes n’ayant pas reçu une dose booster et qui sont récemment guéries de la Covid-19, la 3e dose ne peut être administrée qu’après 4 semaines (28 jours) de la date de l’infection. Ainsi, ces personnes peuvent quitter le territoire par leur ancien pass vaccinal, accompagné d’une attestation de guérison ou d’un test PCR négatif, en plus du résultat de la PCR ou du TAR documentant la dernière infection. En ce qui concerne les enfants (sortie du territoire), rien n’est demandé pour les enfants de 0 à 12 ans. Pour les 12 à 18 ans, un pass vaccinal est exigé.

Ce que vous devez savoir avant de voyager en Espagne

Depuis le 14 février 2022, l’Espagne autorise l’accès à son territoire pour les voyageurs. Ainsi, les voyageurs marocains désirant se rendre en Espagne doivent se soumettre à plusieurs exigences. Ils doivent remplir un formulaire de santé avant le départ et obtenir un QR code avant le départ et le présenter lors de l’embarquement et aux contrôles sanitaires à l’arrivée en Espagne. Les voyageurs de plus de 12 ans doivent présenter un justificatifde vaccination.

Soulignons que l’Espagne considère comme vaccinés ceux qui ont reçu leur deuxième dose ou dose de rappel depuis plus de quatorze jours avant leur date d’arrivée sur le territoire. Mais la dernière injection doit dater de moins de 9 mois (270 jours). De même, un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test antigéniquede moins de 24 heures est exigé. Aussi, un certificat de rétablissementdu Covid-19, valable à partir du 11e jour après le 1er test de diagnostic positif pour une période totale de 180 jours est exigé. Seules les personnes de moins de 12 ans sont dispensées de ces formalités. Les vaccins reconnus par les autorités espagnoles sont ceux homologués par l’Agence européenne des médicaments (Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Janssen…).

Tout savoir sur le retour au Maroc

Pour entrer sur le territoire national

-Le passeport vaccinal COVID – 19 et le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48 heures sont obligatoires.

-Fiche sanitaire du passager, à télécharger en ligne avant embarquement (distribuée aussi à bord), dûment renseignée, notamment l’adresse du passager et deux numéros de téléphone permettant de le localiser, en cas de besoin, pendant les 10 jours qui suivent son arrivée sur le territoire national,

– A l’arrivée :

-Test antigénique rapide, systématique au niveau des points d’entrée et des prélèvements aléatoires pour des tests PCR aléatoires seront effectués (ces tests sont gratuits selon l’ONDA) ;

-En cas de négativité du test antigénique rapide : RAS

-En cas de positivité du test antigénique rapide à l’arrivée :

-Si la personne est asymptomatique ou présente un tableau bénin : traitement en auto-isolement à domicile, ou à l’hôtel s’il s’agit d’un touriste, selon le protocole national en vigueur ;

-Si la personne présente une symptomatologie modérée : prise en charge en milieu hospitalier, public ou privé, selon le protocole national en vigueur.

– Concernant les enfants :

-Aucune condition d’accès n’est appliquée pour les enfants de moins de 6 ans ;

-Pour les enfants âgés de 6 ans et moins de 18 ans : la seule condition d’accès est la présentation d’un test PCR négatif datant de moins de 48 heures, en plus d’un test antigénique rapide à l’arrivée.

