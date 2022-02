RETRAIT DU PORT DU MASQUE EN CLASSE



Chers parents,



À l’aube de la semaine de relâche, voici les plus récentes informations concernant la COVID-19 et le retour en classe le 7 mars prochain.



Retrait du port du masque en classe – primaire et secondaireLe gouvernement du Québec a récemment annoncé le retrait du port du masque en classe pour les élèves du primaire et du secondaire, et ce à compter du 7 mars.



Il pourra également être retiré dans les services de garde lorsque les enfants seront assis.



Le port du masque obligatoire sera maintenu pour : Les déplacementsLes aires communesLes cours d’éducation physique et à la santéLes activités parascolairesLe transport scolaireLes élèves du préscolaire en sont toujours exemptés sauf lors du transport scolaire multiniveaux.



Ce retrait ne concerne pas les élèves de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle ainsi que l’ensemble du personnel scolaire qui doivent porter le masque en tout temps à l’intérieur des établissements.



Les compétitions et les tournois inter-écoles pourront aussi reprendre. À compter du 14 mars, le passeport vaccinal ne sera plus obligatoire pour participer aux activités pour lesquelles il était requis.



D’autres informations sont disponibles au Québec.ca/covid et sur notre site web. Retour d’un voyage à l’extérieur du Canada



Pour les familles qui voyageront à l’étranger, le gouvernement du Canada allègera les mesures à compter du 28 février.



Les enfants de moins de 12 ans qui voyageront avec des adultes considérés comme entièrement vaccinés ne devront plus faire la quarantaine et pourront retourner à l’école à leur retour au pays s’ils n’ont pas de symptômes.

Vous avez des questions?



N’hésitez pas à contacter la ligne d’information COVID-19 au 514 644-4545, ou à consulter le site web du gouvernement du Canada.



Profitez de cette semaine de relâche pour faire le plein d’énergie, relaxer et faire des activités en famille!