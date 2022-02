Programme exceptionnel de soutien au monde rural: les grandes attentes des agriculteurs (Reportage)

Le programme exceptionnel de soutien du monde rural élaboré par le gouvernement en exécution des Hautes Orientations royale, tombe à point nommé en ce sens qu’il a rassuré les agriculteurs et les éleveurs, après des mois d’attente sans espoir à cause du retard des précipitations.

SM le Roi Mohammed VI a reçu, mercredi à la résidence royale à Bouznika, le chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch et le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Mohamed Sadiki.

Lors de cette audience, le Souverain a ordonné le déploiement des grands moyens pour faire face à l’impact du déficit des pluies sur le secteur de l’agriculture. Une enveloppe de 10 milliards de dirhams a ainsi été mobilisée pour atténuer les effets du retard des précipitation sur l’activité agricole et fournir l’aide nécessaire aux agriculteurs et aux éleveurs concernés, dans le cadre d’un programme exceptionnel.

L’initiative royale répond à un enjeu de taille : l’agriculture représente environ 15% du PIB et reste le deuxième pourvoyeur d’emplois derrière le secteur des services.