Courrier Expat (Paris)

Immigration. Le Canada atlantique voudrait davantage d’immigrants francophones

Le Programme pilote d’immigration dans la région atlantique, dans l’est canadien, a connu un succès tel qu’Ottawa va le rendre permanent dès le 1er janvier prochain. Son défi sera désormais d’encourager la venue de davantage d’immigrants francophones.



Le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique avait été lancé en 2017 pour faciliter la venue de nouveaux arrivants dans les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ile-du-Prince-Edouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. Il devait prendre fin le 31 décembre 2021, rapporte Radio-Canada. Il n’en sera rien.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, a annoncé que le programme deviendra un élément à part entière du système d’immigration au Canada en 2022. Et pour cause : il a jusqu’ici attiré plus de 10 000 nouveaux résidents permanents dans la région. Selon le ministre, 90 % des candidats à l’immigration qui l’ont utilisé vivent toujours dans la région après y avoir passé un an.