Recherche en diabète: Imane Motaib et Imane Rami se partagent le Prix Sanofi 2021

Imane Motaib et Imane Rami ont décroché exæquo le prix Sanofi de recherche en diabète 2021 pour leurs travaux mettant l’intelligence artificielle et l’application mobile au service des patients diabétiques.

La première place de la 4ème édition du prix Sanofi de recherche en diabète 2021 est revenue exæquo à Imane Motaib, de l’université Mohammed VI des sciences de la santé à Casablanca, pour son travail sur la prédiction du déséquilibre glycémique chez les patients diabétiques non-jeûneurs durant le mois de Ramadan en utilisant les outils d’intelligence artificielle, et Imane Rami, du CHU Mohammed VI d’Oujda pour l’application marocaine d’autogestion du diabète de type 1 “Ana wa soukari”. La troisième place a été attribuée à Yousra Settati, du service d’endocrinologie-diabétologie et maladies métaboliques au CHU Ibn Rochd de Casablanca, pour son travail sur l’efficacité du télé-consulting dans le suivi des grossesses diabétiques durant la pandémie de Covid-19. Ce prix est initié par Sanofi-Maroc en collaboration avec la société marocaine d’endocrinologie-diabétologie-nutrition (SMEDIAN) et placé sous l’égide du ministère de la Santé et de la protection sociale.

Lors de la cérémonie de remise des prix organisée samedi à Skhirat, le président directeur général de Sanofi Maroc, Amine Benabderrazik, a notamment indiqué que depuis la création du prix en 2018, 117 travaux de recherche ont été soumis par des médecins chercheurs exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, hôpitaux militaires et médecine libérale. L’année 2021 a vu encore plus de collaboration et une accélération de l’innovation pour préserver la santé humaine, a-t-il souligné, affirmant que l’accès aux traitements innovants doit devenir une réelle priorité devant les leçons tirées de la pandémie actuelle.

S’inscrivant dans le cadre de la journée mondiale du diabète, le prix Sanofi de recherche en diabète a pour objectif de contribuer au développement de la recherche biomédicale en général et en diabète plus particulièrement. Il récompense toute recherche dans le domaine du diabète au Maroc durant les trois dernières années, après examen minutieux par un jury composé d’éminents praticiens spécialistes, universitaires et acteurs associatifs.

(Avec MAP) Source : RTL