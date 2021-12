Le Maroc est dans le TOP 500 de novembre 2021 des superordinateurs

Le Maroc est présent dans le TOP 500 de novembre 2021 des superordinateurs.

Avec son superordinateur Toubkal installé à l’Université Polytechnique Mohamed VI, le Maroc pointe à la 147e place du TOP 500 des superordinateurs les plus puissants du monde de novembre 2021. L’Algérie demeure absente de ce classement car le minable mafieux mythomane Tebboune préfère plutôt que l’Algérie soit bien classée dans le TOP 500 des mosquées les plus chères du monde. Cheikh Tebboune peut d’ailleurs se targuer du fait que la glorieuse grande mosquée d’Alger est la 3e mosquée la plus chère du monde.

Pendant que Tebboune se targue d’avoir la 3e mosquée la plus chère du monde et la 6e armée la plus budgétivore du monde, le Maroc du charlatan Mohamed VI surclasse l’Algérie dans l’innovation : le Maroc est 77e loin devant l’Algérie classée 120e dans l’Indice mondial de l’innovation 2021.

A noter que le Japon demeure le roi des superordinateurs avec son indétrônable Fugaku (voir vidéo).

A noter aussi qu’en terme de nombre de superordinateurs classés dans le TOP 500, la Chine demeure la championne devant les Etats-Unis avec 173 contre 149. On comprend pourquoi les Américains sont terrifiés par la Chine et veulent à tout prix freiner son ascension au rang de première puissance mondiale à coup de sanctions injustes et honteuses qui illustrent la grande hypocrisie des Etats-Unis lorsqu’ils prêchent l’économie de marché. Dès qu’un géant chinois menace la domination américaine sur le marché mondial, les criminels du gouvernement américain sanctionnent le géant chinois avec le motif mensonger de la sécurité nationale.

– Pour consulter le TOP 500 de novembre 2021: https://www.top500.org/lists/top500/list/2021/11/