Coronavirus : le Maroc interdit les célébrations du Nouvel An

Par La Provence (avec AFP)

Le Maroc avait annoncé le 15 décembre avoir détecté un premier cas d’infection au variant Omicron du coronavirus dans le pays, qui va refermer à partir de jeudi ses frontières partiellement rouvertes face à la propagation « fulgurante » du nouveau variant.PHOTO – AFP – JUSTIN TALLIS

2

Le Maroc a annoncé lundi l’interdiction des célébrations du Nouvel An dans le cadre de restrictions visant à lutter contre la propagation du Covid-19. Le gouvernement a annoncé une série de mesures qui seront appliquées dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier parmi lesquelles figurent l’interdiction de toutes les célébrations du Nouvel An, l’interdiction d’organiser des soirées dans les hôtels, restaurants et établissements touristiques, la fermeture des restaurants et des cafés à 23h30 et la mise en place d’un couvre-feu nocturne entre minuit à 06h00

Le Maroc avait annoncé le 15 décembre avoir détecté un premier cas d’infection au variant Omicron du coronavirus dans le pays, qui va refermer à partir de jeudi ses frontières partiellement rouvertes face à la propagation « fulgurante » du nouveau variant. Le gouvernement autorisera cependant des vols spéciaux de rapatriement vers les pays étrangers, notamment vers l’Europe. Le gouvernement marocain avait décidé le 4 décembre d’interdire tous les festivals et les grandes manifestations culturelles et artistiques en raison de la propagation du nouveau variant.