Festival ‘‘Vues d’Afrique’’ : l’appel à films à la 38e édition encore ouvert

Dans le cadre du prochain festival international de cinéma ‘‘Vues d’Afrique’’ qui se tiendra à Montréal, au Canada, du 26 mars au 1er avril en ligne, et du 1er au 10 avril en salle, un appel à films a été lancé à l’endroit de tous les cinéastes du continent. La date limite de candidature est fixée au 20 décembre.

Vitrine du cinéma africain et créole depuis plus de trente ans, le festival international de cinéma ‘‘Vues d’Afrique’’ se veut un lieu d’échange entre professionnels internationaux du cinéma. A chaque édition, il permet de projeter plus d’une centaine de films portant sur l’Afrique et ses diasporas, les pays créoles et d’autres nations participantes. Aussi, l’initiative contribue à faire connaître les cinéastes du continent et à leur ouvrir des portes pour d’éventuelles collaborations internationales puisqu’à cet événement, se côtoie une panoplie d’acteurs de l’industrie cinématographique venant de différents pays.

« Tête de pont d’un nouveau regard sur l’Afrique, les pays créoles et les diasporas, à travers la diffusion de productions culturelles, « Vues d’Afrique » favorise la diversité culturelle et le rapprochement entre les personnes de toutes origines et les pays africains et créoles. Chers cinéastes, l’inscription des films se fait jusqu’au 20 décembre. Au plaisir de visionner vos films ! », souligne Géraldine Le Chêne, déléguée générale du festival.

Dans le cadre de l’appel à films de sa 38e édition, « Vues d’Afrique » recherche des œuvres d’une originalité singulière. Les sections de films éligibles concernent : fictions internationales ; documentaires internationaux ; séries TV et web ; regards sur la relève ; films d’animation et regards d’ici.

Notons qu’outre les projections de films et la cérémonie de récompense des cinéastes, le festival « Vues d’Afrique », c’est aussi des conférences et d’autres activités de partage et de réflexion tels des webinaires en vue de permettre au public d’échanger avec quelques acteurs du 7e art africain.

Merveille Atipo.

Source : Agence d’informations Afrique centrale