Programme d’immigration permanent au Canada atlantique pour attirer des travailleurs et stimuler la croissance économique

De : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué de presse

17 décembre 2021 — Ottawa — L’immigration est essentielle pour l’avenir des communautés partout au pays, et nulle part autant qu’au Canada atlantique. Au cours des dernières années, le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique a attiré et retenu des milliers de nouveaux arrivants dans la région. Ces nouveaux Canadiens ont contribué à la vitalité des collectivités, à la prospérité des entreprises et à la croissance de la population dans la région.

S’appuyant sur le succès du programme pilote, l’honorable Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd’hui le lancement du Programme d’immigration au Canada atlantique. Ce nouveau programme permanent débutera officiellement le 1er janvier 2022, aidant les provinces de l’Atlantique à attirer les nouveaux arrivants qualifiés dont elles ont besoin pour relever les défis économiques et démographiques, comme la pénurie de main-d’œuvre dans la région.

Lancé à l’origine en 2017, le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique a maintenant attiré plus de 10 000 nouveaux résidents permanents au Canada atlantique. Les employeurs participants ont fait plus de 9 800 offres d’emploi dans des secteurs clés, notamment les soins de santé, l’hébergement, les services de restauration et la fabrication. Le plus remarquable est qu’au-delà de 90 % des candidats vivaient toujours dans la région après 1 an; un taux de rétention beaucoup plus élevé que bien d’autres programmes.

Le programme permanent conserve les 3 caractéristiques qui ont fait le succès du programme pilote : un accent sur les employeurs, un soutien amélioré à l’établissement et une approche collaborative dans l’ensemble des provinces de l’atlantique. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et les provinces de l’atlantique ont travaillé en étroite collaboration pour concevoir le programme permanent en fonction des leçons apprises et des recommandations de l’évaluation du programme pilote. Les changements comprennent la clarification des rôles entre les partenaires, l’augmentation du soutien des employeurs grâce à la formation et le renforcement des exigences du programme pour garantir que les nouveaux arrivants peuvent s’établir avec succès dans la région.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada travaille en étroite collaboration avec les employeurs et les gouvernements provinciaux pour assurer une transition en douceur entre le programme pilote et le programme permanent. Les candidats avec une approbation valide pourront commencer à soumettre des demandes de résidence permanente dans le cadre du nouveau programme à compter du 6 mars 2022.

Citations

« Au cours des dernières années, le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique a fait une différence incroyable dans les collectivités de notre région. Il nous a apporté la ressource dont nous avons le plus besoin : plus de personnes. Ces personnes sont qualifiées, elles sont jeunes, et elles restent. Maintenant, nous doublons la mise sur ce qui fonctionne en le rendant permanent, afin que nous puissions continuer à attirer les meilleurs et les plus brillants esprits dans notre région, et bâtir un avenir dynamique et prospère pour le Canada atlantique. » – L’honorable Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La Nouvelle-Écosse se prépare pour son prochain chapitre de croissance stratégique et son objectif d’atteindre 2 millions d’habitants d’ici 2060. Le Programme d’immigration au Canada atlantique est une option novatrice qui nous aidera à nous concentrer sur nos besoins spécifiques en main-d’œuvre. Nous sommes très heureux que le gouvernement du Canada s’assure que le programme est là pour rester. » – L’honorable Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique a été un élément important de la stratégie de croissance démographique du Nouveau-Brunswick et fait partie intégrante de la création de collectivités plus cohésives, diversifiées et inclusives dans notre province. Nous sommes ravis de voir ce programme pilote très réussi devenir permanent, et nous avons hâte de travailler de concert avec nos collègues fédéraux sur cette initiative novatrice et de faire partie de son succès continu au Canada atlantique. » – L’honorable Arlene Dunn, ministre de l’Immigration du Nouveau-Brunswick

« Il ne fait aucun doute que le Programme d’immigration au Canada atlantique contribue grandement à la croissance et au succès globaux de l’Île-du-Prince-Édouard. Pour une province de notre taille, des programmes comme celui-ci vont très loin et apportent un grand bienfait à l’Île. Nous sommes très heureux de savoir que le Programme d’immigration au Canada atlantique est là pour rester, nous permettant de continuer à accueillir plus de personnes dans notre province pour y vivre, y travailler et y rester. » – L’honorable Matthew MacKay, ministre de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture de l’Île-du-Prince-Édouard

« Le grand succès du Programme pilote d’immigration au Canada atlantique pour Terre-Neuve-et-Labrador est attribuable à sa souplesse et à sa précision dans sa réponse aux défis de notre province pour attirer de nouveaux arrivants. 2021 sera la première année où les objectifs auront été non seulement atteints, mais dépassés. Cela démontre que la flexibilité est cruciale pour relever les défis uniques auxquels nous sommes confrontés en tant que province, tout en maximisant et en misant sur les nombreuses forces de la fédération. Nous allons maintenant déployer tous les efforts possibles pour nous assurer que notre nouveau Programme d’immigration au Canada atlantique s’appuie sur le travail pour accélérer l’arrivée de plus de nouveaux arrivants que jamais à Terre-Neuve-et-Labrador, tout en étant également sensible aux besoins des employeurs pour répondre à l’évolution de la demande de main-d’œuvre. » – L’honorable Gerry Byrne, ministre de l’Immigration, de la Croissance démographique et des Compétences de Terre-Neuve-et-Labrador

« Le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique est un excellent exemple de ce que nous pouvons accomplir en tant que gouvernements lorsque nous travaillons ensemble. L’immigration est essentielle à la prospérité économique à long terme du Canada atlantique, et grâce à une collaboration fédérale-provinciale soutenue et continue, nous pouvons nous assurer que le Programme d’immigration au Canada atlantique, désormais permanent, demeure un succès retentissant. » – L’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités

« Au cours des dernières années, j’ai été témoin de l’impact que le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique a apporté à l’économie de notre région, et je suis ravie qu’on l’ait rendu permanent. Ce programme important aidera nos entreprises à attirer les personnes qualifiées dont elles ont besoin pour réussir et aidera nos collectivités à accueillir les nouveaux arrivants dont elles ont besoin pour prospérer. J’ai hâte de voir la différence que cela fera dans les collectivités du Canada atlantique au cours des années à venir. » – L’honorable Ginette Petitpas Taylor, Ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique

Faits en bref

Dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l’Atlantique du gouvernement du Canada, le programme pilote visait à accélérer la croissance de l’économie du Canada atlantique et à expérimenter de nouvelles approches pour attirer et retenir des immigrants qualifiés dans la région. Le programme a répondu aux défis démographiques et économiques aigus de la région, notamment une croissance lente, des pénuries chroniques du marché du travail, une main-d’œuvre vieillissante et des difficultés à attirer et à retenir des immigrants.

Avec au moins 6 000 places d’admission disponibles chaque année, le Programme d’immigration au Canada atlantique viendra compléter le Programme des candidats des provinces dans chaque province de l’Atlantique.

En 2018-2019, les provinces de l’Atlantique ont connu leur plus forte croissance démographique depuis les années 1970, l’immigration, y compris celle du programme pilote, étant le principal moteur de cette tendance.

Le règlement du Programme permanent d’immigration au Canada atlantique entre en vigueur le 1er janvier 2022.

