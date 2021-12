Omar m’a tuer» Affaire Omar Raddad : la justice rouvre le dossier vingt-sept ans après le verdict

La défense d’Omar Raddad, jardinier marocain condamné pour le meurtre de Ghislaine Marchal en 1991 à Mougins (Alpes-Maritimes), avait déposé en juin une nouvelle requête en révision de son procès sur la base de nouvelles analyses des traces ADN découvertes en 2015

Depuis plusieurs mois, l’avocate le martèle : les nouveaux éléments qu’elle a produits dans sa requête en révision sont «irréfutables», «décisifs», «édifiants». MeSylvie Noachovitch voudrait bien que le message médiatique passe jusqu’au travers des portes de la Cour de cassation. Il faut dire qu’elle se bagarre avec un dossier vieux de trente ans frappé du sceau de la culpabilité et auquel elle tente de donner le lustre de l’innocence, un morceau d’histoire criminelle qui a déchiré la France dans les années 90. Ce jeudi, la justice devait donc, une fois de plus, se prononcer sur le destin d’Omar Raddad, devenu «le jardinier» dans l’imaginaire collectif et condamné pour avoir tué Ghislaine Marchal dans sa villa de Mougins, sur les hauteurs de Cannes. Agé de 59 ans, l’homme aux cheveux blanchis n’a pas fait le déplacement jusqu’à Paris. «Mon client est traumatisé par tout ce qu’il a vécu, il ne supporterait pas un refus», a indiqué son avocate à Libération quelques heures avant que la commission d’instruction ne se prononce. Omar Raddad n’était donc pas là pour entendre que la justice a fait droit à sa demande et décidé de rouvrir son dossier.

Les magistrats se sont à nouveau penchés sur cette scène de crime bien connue : une riche héritière de 65 ans a été retrouvée morte dans sa chaufferie, le 24 juin 1991, avec, en guise de testament, deux messages tracés en lettres de sang «Omar m’a tuer» et «Omar m’a t». Voilà trente ans que le même questionnement hante la justice :Ghislaine Marchal a-t-elle tenté de dénoncer son assassin (le légiste a établi que son agonie avait duré de dix à trente minutes) dans un geste ultime ? Ou s’agit-il d’une mise en scène du tueur pour faire porter le chapeau au jardinier marocain ? Lors du procès devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes, en 1994, ce dernier a été condamné, malgré ses constantes dénégations, à une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle. Sans possibilité de faire appel à l’époque. Il n’a fallu que quelques mots – désormais célèbres – de son avocat, Me Jacques Vergès pour que l’affaire passe des lambris à la scène publique : «Il y a cent ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d’être juif, aujourd’hui on condamne un jardinier parce qu’il a le tort d’être maghrébin.»

Des scellés «contaminés»

Loin de mettre un point final à la saga Raddad, le verdict n’a fait que l’exacerber, divisant la société en deux camps. D’un côté, les tenants de l’erreur judiciaire, défendant un homme persécuté, victime d’une machination. De l’autre, ceux qui sont convaincus qu’il s’agit d’un calculateur, prêt à tuer pour quelques milliers de francs. Si Omar Raddad a été partiellement gracié en 1998 par Jacques Chirac – qui a cédé à la demande du roi du Maroc – il a continué à demander à la justice de reconnaître son innocence. Une première requête en révision a été déposée en 1999, notamment basée sur des expertises graphologiques (qui laissaient planer le doute sur le fait que Ghislaine Marchal est l’auteure des fameuses inscriptions) mais aussi sur l’identification d’un ADN masculin «en très faible proportion» ne correspondant pas à celui du jardinier. Néanmoins, à l’époque, la Cour de révision a retoqué sa demande : il est «impossible de déterminer à quel moment, antérieur, concomitant ou postérieur au meurtre, ces traces ont été laissées», a-t-elle estimé. Autrement dit, cela n’a pas suffi à faire vaciller l’édifice de la culpabilité. Est-ce parce que l’institutionjudiciaire peine à reconnaître ses erreurs, «qu’elle a des pudeurs de jeune fille», «peur de se montrer nue et préfère porter corset et crinoline comme les cocottes d’autrefois» pour paraphraserJacques Vergès ?

Près de vingt ans plus tard, Me Sylvie Noachovitch a en tout cas retenté le coup, espérant profiter des progrès de la science et d’un assouplissement des critères en matière de procédure de révision. Considérant que la justice n’a pas été suffisamment diligente dans «la recherche de la vérité judiciaire», elle a saisi elle-même un expert en analyses génétiques et lui a soumis des rapports de 2015. Au total, quatre empreintes génétiques – deux parfaitement exploitables et deux autres partiellement – avaient été trouvées sur deux portes et un chevron de la scène de crime. Sauf que les comparaisons n’avaient rien donné, de surcroît sur ces scellés qui sont passés de mains en mains depuis le début de l’affaire… Dans sa requête, l’avocate s’est aussi appuyée sur 35 traces d’un ADN masculin, complet et inconnu, qui auraient été relevées dans les lettres de sang «Omar m’a t», selon un rapport de 2019. Il ne s’agirait donc pas d’une «contamination» par un intervenant extérieur mais d’un dépôt au moment du crime. De quoi faire «naître un doute» sur la culpabilité d’Omar Raddad, selon la défense ou, en tout cas, de convaincre la commission d’instruction de la Cour de révision de procéder à de nouvelles investigations sur la base de ces éléments.

Source : Libération