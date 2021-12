Salwa Akhanouch : Citoyenneté, Solidarité, Éthique, Humanisme et Bienveillance… Des valeurs essentielles qui nous font avancer

MOT DE LA PRÉSIDENTE

AKSAL est une Holding marocaine profondément attachée à ses traditions et en même temps résolument orientée vers la modernité. Le Maroc est un pays d’exception, sa civilisation, sa richesse culturelle et spirituelle, son ouverture au monde, sa tolérance et l’exemplarité de son peuple ont une précieuse valeur d’exemple.



Grâce à l’impulsion et à la vision éclairée de notre souverain le Roi Mohammed VI, les talents créatifs et entrepreneuriaux ainsi que la jeunesse du Maroc se sont mis en mouvement et ont pris le train de la modernité en marche, participant au développement économique national et à la dynamique sociale.



AKSAL s’inscrit pleinement dans ce mouvement. Dès 2004 nous avons signé des contrats de franchise historiques avec de grands groupes internationaux leaders dans le Retail, le Luxe, la Culture et Technologie ainsi que la Maison, faisant d’AKSAL un pionnier dans ces secteurs au Maroc. Puis, en 2009, nous avons initié l’édification d’un projet d’envergure reconnu aujourd’hui comme le premier Mall de destination d’Afrique et de Méditerranée. Ces deux jalons majeurs symbolisent notre dynamisme et notre ambition. AKSAL est une holding créatrice d’emploi qui offre à la jeunesse des opportunités de carrières exceptionnelles grâce à l’arrivée de nouveaux métiers que nous continuons chaque jour à développer.



Depuis 2016, AKSAL a placé le digital au cœur de son modèle de développement, élaborant des solutions omni-channel pour proposer de nouvelles expériences à des clients multi-connectés, mobiles et en demande de réactivité immédiate, en prolongeant l’expérience d’achat en ligne et favorisant les interactions avec les marques. En devenant les pionniers du Retail et des Malls au Maroc, nous avons fait le choix d’accompagner les progrès économiques et sociaux du Royaume du Maroc. Nos choix stratégiques d’aujourd’hui restent animés par la volonté d’accomplir le meilleur en imaginant des projets novateurs et créateurs de valeur ajoutée.



Notre pays est dynamique et innovant, nous nous efforçons chaque jour d’être les ambassadeurs de cette modernité en marche, et de représenter au mieux une certaine idée du raffinement, de l’hospitalité ainsi que la créativité et l’exception qui caractérisent notre beau pays, le Maroc.

Salwa Idrissi Akhannouch

CEO et Fondatrice Holding AKSAL

Depuis 2004, AKSAL œuvre au quotidien pour soutenir le développement humain grâce à des actions prenant en compte des facteurs sociaux, économiques, culturels, éducatifs et de santé. Grâce à la fondation d’entreprise AKSAL Social Initiative, nous accomplissons chaque jour des actions, petites ou grandes,

qui ont des répercussions directes et durables sur le quotidien ainsi que sur l’avenir des populations et des personnes que nous aidons ou que nous soutenons. Notre objectif : favoriser l’évolution de la société dans une perspective porteuse d’un avenir durablement et socialement responsable.