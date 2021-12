Marketplace : le groupe Aksal lancera bientôt un Amazon africain

Baptisée « Wasal », la future marketplace style Amazon du groupe Askal sera dévoilée dans quelques semaines. L’objectif du projet est de conquérir le marché du e-commerce en Afrique.

Leader dans les domaines du Retail, du Luxe, et des Malls, le groupe Aksal ambitionne d’être aussi leader dans le e-commerce en Afrique avec sa future marketplace « Wasal ». En effet, celui-ci ne compte pas y aller de main morte concernant ce projet, car le but est de mettre sur pied un Amazon africain, selon certaines sources locales. Venir conquérir le marché africain, voici ce que veut le groupe.

Des mêmes sources, il est précisé que la marketplace « Wasal » est à sa phase ultime de pré-lancement et devrait être présentée au plus tard début 2022. Elle offrira, en ligne, une multitude de services à l’image d’Amazon. Parmi ces services, on peut citer ceux liés au lifestyle, à la cuisine, la santé, au sport, la vente au détail et plein d’autres services encore.

En termes d’années d’activité, le groupe Aksal, c’est 27 ans dans les domaines du Retail, du Luxe, et des Malls au Maroc. Ayant opté pour une vision d’accompagner l’ouverture du pays vers l’international et de participer à son élan économique, le groupe est arrivé à se positionner comme leader de son secteur d’activité.

D’une première boutique à Zara dans ses débuts, aujourd’hui, l’entreprise dispose de 30 filiales, 45 enseignes, 1130 collaborateurs et 34 000 m2 de surface magasins. Sans oublier sa fondation, créée en soutien au développement humain et son académie qui contribue à former des jeunes aux métiers.

Source : Le Desk