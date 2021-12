Il y a 120 ans naissait Walt Disney : cinq choses que vous ignorez (peut-être) encore sur le cinéaste (Vidéos)

Lecture 3 min

Walt Disney avec son personnage emblématique Mickey Mouse, né dans les années 1930. © Crédit photo : Archives AFP

Par Cathy Lafon

Cinéaste, self-made-man, businessman, créateur de rêves… Walt Disney a créé l’empire le plus puissant du monde. Le cinéaste qui doit sa réussite à son travail acharné incarne véritablement son pays et son époque.

Icône du XXe siècle, Walt Disney est né le 5 décembre 1901 à Chicago (Illinois) et mort le 15 décembre 1966 à Burbank (Californie). Ce pionnier des films d’animation est une icône du XXe siècle. En un siècle, Walt Disney Company, créé en 1923 par ce pionnier des films d’animation, a réussi à devenir un véritable empire planétaire. Des films de renommée mondiale, une image forte destinée à toutes les couches sociales ainsi qu’à tous les âges, ainsi qu’une stratégie de diversification économique puissante, par le biais notamment des parcs à thème Disney, assurent son succès et sa longévité.

Le logo des studios Walt Disney.AFP

Des racines françaises

Le nom très américain du célèbre cinéaste et entrepreneur possède en fait des racines purement françaises. Disney est la version anglicisée « d’Isigny », le nom qu’auraient porté deux soldats normands Hughes d’Isigny et son fils Robert, partis à la conquête de l’Angleterre aux côtés de Guillaume le Conquérant. Ces ancêtres lointains de la famille Disney ont fortement inspiré Walt qui a fait du drapeau de la Normandie un élément important de son univers. On retrouve d’ailleurs le blason aux lions de la région en franchissant le pont du château de « La Belle au Bois Dormant » à Disneyland Paris ou encore, sur le drapeau du château du clip d’introduction de tous les films Disney.

Livreur de journaux

Walt Elias Disney n’a pas toujours été riche. Au contraire, il est né dans une famille ouvrière peu fortunée et a dû travailler très tôt, et a de manière générale eu une enfance assez difficile. Dès son plus jeune âge, il se lève à 3h30 du matin pour aller livrer des journaux avec son frère Roy. Facteur et portier en uniforme au collège, vendeur itinérant dans un train de la Missouri Pacific Railroad où il se passionnera pour les machines à vapeur… Ce n’est que le samedi matin qu’il s’adonne à des cours de dessin au Chicago Art Institute. En 1920, à l’âge de 19 ans, il démarre sa première société Iwerks-Disney Commercial Artists avec son associé Ub Iwerks, puis une nouvelle nommée Laugh-O-Gram en 1922. C’est finalement en 1923 que Walt et Roy, avec leur adaptation en courts métrages d’« Alice au Pays des Merveilles » de Lewis Caroll, les « Alice Comédies », créent Disney Brothers Studio et signent pour la réalisation de 12 films avec un distributeur new yorkais.

La naissance de Mickey Mouse

Les Studios Walt Disney, avec Walt Disney (second à droite) et quatre de leurs légendaires dessinateurs d’animation : Milt Kahl, Marc Davis, Frank Thomas et Ollie Johnston (de gauche à droite).Archives The Walt Disney Studios

Walt Disney, pour construire son univers, s’est nourri de ses souvenirs d’enfance. Certains sont bons : il a notamment été très marqué par la période où son père a été fermier, et par son rapport aux animaux et à la nature. Mickey Mouse, initialement nommé Mortimer et rebaptisé par sa femme Lilian Disney, naît en 1928 d’un dessin rapide de Disney dans le train. Il lui insuffle son caractère facétieux et laisse son associé Ub Iwerks travailler sur le design. Après avoir essuyé plusieurs échecs pour faire connaître sa souris, le papa de Mickey se décide à se lancer dans le premier dessin animé avec du son : « Steamboat Willie ». C’est lui qui fait la voix de la petite souris aux grandes oreilles noires. S’il n’est pas totalement à l’origine de l’apparence de Mickey Mouse, il a en été la voix pendant 19 ans, de 1928 à 1947.

Pour la production de son cartoon, Disney doit vendre sa voiture 400 dollars et se faire prêter le matériel de synchronisation du son. Pari gagné puisque « Steamboat Willie » est un succès considérable, d’abord national puis mondial. Walt reçoit même un Oscar d’honneur pour sa création de Mickey.

« Blanche-Neige et les Sept Nains »

Cette nouvelle renommée permet à Walt Disney de rassembler autour de lui de jeunes personnes très talentueuses. L’équipe passe de 10 à 400 personnes en deux ans. Son studio devient alors un lieu d’innovation : C’est lui qui met au point le principe de story-board, et qui invente la caméra multiplane, permettant d’avoir des effets de profondeur. Il se lance avec son studio dans le long métrage d’animation en 1934 et sort son premier film le 21 décembre 1937, « Blanche-Neige et les Sept Nains », D’après le conte des frères Grimm et grâce à Mickey,

Patriote et conservateur

Walt Disney à Anaheim, California, en 1955.Archives AFP

Avant de créer Mickey Mouse, le jeune Walt a fait des pieds et des mains pour s’engager dans l’armée lors de la Première Guerre mondiale aux côtés de son frère. Trop jeune pour partir, il finira par falsifier son passeport et s’engager dans la Croix-Rouge. Il sera alors déployé en France après l’armistice et passera notamment un séjour à quelques pas de Marne-La-Vallée, où se situe aujourd’hui le parc Disneyland-Paris. Il commence à dessiner tout de suite après la Première Guerre mondiale.

S’il était avant-gardiste artistiquement, le père des contes de fées modernes était aussi un conservateur bon teint. En 1941, la grève secoue les studios Disney et accuse le grand patron d’exploiter et mal payer ses employés. Nouveau coup dur en 1946 : si le cinéaste était connu pour être l’un des premiers à employer des personnes noires, le long métrage “Les Mélodies du Sud” fait scandale à cause de l’image glorifiée de l’esclavagisme qu’il véhicule.

Régulièrement accusés à plusieurs reprises de véhiculer des préjugés racistes, les Studios Disney ont pris position contre le racisme et les stéréotypes en supprimant certains dessins animés cultes du catalogue pour enfant, en janvier 2021, et s’efforcent de valoriser la diversité culturelle. Sorti le 24 novembre 2021 pour les fêtes de fin d’année, l’« Encanto : La Fantastique Famille Madrigal », leur dernier long métrage d’animation et le 60e « Classique d’animation », nous emmène ainsi en Colombie

Walt Disney en quatre chiffres

22 : c’est le nombre d’Oscars que Walt Disney a reçu. À ce jour, ce record n’a pas été battu.

Il lui a fallu 17 ans pour convaincre Pamela L. Travers de lui livrer les droits de « Mary Poppins », l’œuvre dont il était le plus fier. Après une lutte acharnée et 4 ans de production, le chef-d’œuvre de 1964 qui avait obtenu 5 Oscars est encore aujourd’hui inégalé.

En 2019, la valeur boursière de la multinationale Walt Disney Company était de 247 milliards de dollars, en forte hausse grâce au récent rachat de la Fox.

164 : c’est le nombre des longs métrages sortis à ce jour par les Studios Disney.

Source : Sud Ouest