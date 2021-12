Miss Univers: ce qu’il faut savoir sur Kawtar Benhalima qui représentera le Maroc en Israël

Al Ain2021/12/7 5:22 GMT

Ce qu’il faut savoir sur Kawtar Benhalima qui représentera le Maroc en Israël

Kawtar Behalima qui n’était pas attendue à représenter les couleurs du royaume du Maroc lors de la compétition de Miss Univers en Israël, le destin en a décidé autrement.

Suite à la vilaine blessure à la cheville, la reine marocaine de beauté Fatima-Zahra Khayat a dû déclarer forfait.

Dès lors, la première dauphine du concours au maroc, Kawtar Behalima, a été choisie pour reprendre le flambeau.

Le 12 décembre, à Eilat en Israël, la jolie brune fera de son mieux pour succéder à Andrea Meza.

Miss Maroc, Kawtar Benhalima, d’origine algérienne est arrivée à Tel-Aviv lundi 29 novembre pour participer au concours Miss Univers.

De nombreux internautes lui ont reproché de ne pas être purement marocaine, avoir partagé avec émotion ses origines algériennes.

« Ma grand-mère s’est installée au Maroc avec peu de moyens en compagnie de ses frères et sœurs. À fil du temps, elle a utilisé ça comme une qualité pour aider les femmes au Maroc à construire leur indépendance », avait-elle expliqué lors de la finale de Miss Maroc.

Pendant son discours devant le jury de Miss Univers, la reine marocaine de beauté a indiqué qu’elle est diplômée en business et management ainsi qu’elle prônera un message en faveur de l’indépendance des femmes. Si la cause des femmes coule dans ses veines, la Marocaine a également hérité de la créativité de sa famille.

Alors que sa grand-mère était couturière, Kawtar Behalima a lancé sa propre marque de bijoux K2. Militante, inventive et passionnée de musique, la Miss a tous les atouts pour finir en tête du classement.

« C’est avec énormément de fierté, d’émotions, de joie, de larmes que je vous annonce ma participation officielle au concours de Miss Univers 2021 », écrit-elle, avant d’ajouter : « Si vous saviez à quel point j’en ai rêvé. […] Aujourd’hui je me sens plus forte, plus femme, plus fière. Quel honneur de représenter mon pays.

