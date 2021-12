Meurtre de Bouchra Bouali : comment le féminicide d’Epinay-sur-Seine aurait pu être évité

La Seine-Saint-Denis a tardé à déployer les bracelets anti-rapprochement pour les ex-conjoints violents. Le procureur veut développer ce dispositif.

Manifestation contre les violences faites aux femmes le 16 octobre à Paris. Photo d’illustration. (AFP)

Lorsqu’elle a appris le meurtre de Bouchra Bouali, le soir du 26 novembre à Epinay-sur-Seine, Ernestine Ronai a pleuré « de rage ». La responsable de l’Observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, encore très émue, souffle : « On est tous atteints. On pensait qu’on l’avait sauvée. » Eric Mathais, le nouveau procureur de Bobigny, parle, de son côté, d’un « échec collectif », ayant « affecté les magistrats » du département. Lui a prévu de conduire une analyse des raisons ayant conduit à ce drame. Car, insiste Ernestine Ronai, ce féminicide n’est pas l’histoire d’une femme passée sous les radars de la justice : « L’évaluation du danger a été correctement faite. »

Khalid S., l'ex-mari de la victime, avait été condamné le 27 juillet à un an d'emprisonnement, dont six mois ferme pour des violences commises contre son épouse le 7 juin. Bouchra Bouali avait alors été équipée d'un téléphone grave danger (TGD), un portable avec un bouton d'alerte rapide pour joindre les secours. Quarante-cinq appareils de ce genre sont attribués dans le département selon le parquet (1969 dans tout le pays).

Elle ignorait qu’il avait bénéficié d’une remise de peine

Mais le soir de son décès, la mère de deux filles de 5 et 14 ans est rentrée du magasin de vêtements parisien où elle travaille sans son appareil, resté chez elle. Cette femme de 44 ans ignorait que son ex-conjoint avait bénéficié d’une remise de peine – il est sorti de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) mi-novembre. Pour alerter les victimes lorsque le conjoint violent sort de prison, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti va publier, « très prochainement » selon la chancellerie, un décret enjoignant les tribunaux à mettre en place un protocole. Une circulaire ministérielle de mai dernier le demandait déjà, mais un décret a une puissance contraignante plus forte.

Autre écueil dans la prévention, Khalid S. ne portait pas de bracelet anti-rapprochement. Ce dispositif, créé à l’issue du Grenelle contre les violences conjugales, « est un degré supplémentaire dans la protection de la victime puisqu’il lui permet de ne jamais croiser son agresseur », détaille Isabelle Rome, haute fonctionnaire chargée de l’Egalité femmes-hommes au ministère de la Justice. Début novembre en France, 676 bracelets ont été ordonnés par des juges – deux tiers ont été posés à la sortie de détention. Mais en Seine-Saint-Denis, on en compte seulement quatre, informe le procureur de Bobigny, qui reconnaît la nécessité de « développer l’utilisation de ce dispositif ». Les outils existent donc ; reste à s’en saisir. Isabelle Rome préconise de « renforcer les éléments de langage en direction des victimes et des enquêteurs », afin que les seconds puissent recueillir le consentement des premières, indispensable pour la pose d’un tel bracelet.

Une marche blanche jeudi

Une marche blanche en hommage à Bouchra Bouali partira jeudi à 18 heures du pied de la tour où elle vivait et où elle a été tuée. Le maire d’Epinay-sur-Seine, Hervé Chevreau, qui l’organise, espère « qu’il y aura du monde, pour marquer les esprits de chacun ». Et pour « que ça ne recommence plus jamais ».

