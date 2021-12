Miss Univers : La candidate marocaine habillée par l’Israélien Aviad Arik Herman

Cette année, pour la 70e édition de Miss Univers, Aviad Arik Herman conçoit également des costumes pour les Miss Suède, Roumanie, Irlande, Italie, Espagne, et Japon

Aviad Arik Herman et Kawtar Benhalima Benjelloun. (Crédit : Aviad Arik Herman / Instagram)

Aviad Arik Herman, créateur de mode israélien de mère marocaine (elle est née à Tanger), a été chargé de concevoir la robe de bal de Miss Maroc qui se présente au concours de beauté de Miss Univers le 12 décembre prochain à Eilat, a-t-il révélé sur son compte Instagram.

Kawtar Benhalima Benjelloun visite actuellement Israël et a publié plusieurs photos de son voyage, notamment au mur Occidental et dans le Negev.

« Je me sens honoré de servir le Royaume et de contribuer au succès du Maroc au plus grand concours du monde, Miss Univers, avec plus de 600 millions de spectateurs », a déclaré le créateur israélien au média marocain Hola.ma. « J’ai grandi en Israël où la culture marocaine est fondamentalement intégrée, et le poids et l’affinité historiques des deux pays sont puissants. Avec tout cela, je m’engage à concevoir une robe de soirée spectaculaire pour la belle Miss Maroc 2021 Kawtar Benhalima. Mon inspiration pour cette robe est tout simplement ‘Les couleurs du Maroc’. C’est ce qui m’a moi-même fasciné lors de ma première visite au Maroc. Cette robe est un hommage haute couture très avant-gardiste au caftan marocain, la robe traditionnelle marocaine la plus célèbre, et elle représente l’abondance de la beauté et de la culture marocaines et les cœurs vifs et chaleureux du peuple marocain. »

Cette année, pour la 70e édition de Miss Univers, Aviad Arik Herman conçoit également des costumes pour les Miss Suède, Roumanie, Irlande, Italie, Espagne, et Japon.

Le designer a commencé à travailler sur des pièces pour Miss Univers il y a une dizaine d’années, alors qu’il vivait en Suède. Ses créations ont été nominées trois fois comme « Top 5 Best » à Miss Univers.

« Imaginer, créer et concevoir des costumes nationaux est un exercice très excitant pour moi. J’adore créer ! J’aime travailler avec des symboles et des emblèmes nationaux, découvrir l’histoire, la culture et les traditions du pays, et trouver des façons originales de créer des costumes significatifs avec une esthétique spectaculaire », a-t-il déclaré à Hola.ma.

Parmi ses autres créations, Aviad Arik Herman a habillé Miri Regev, la ministre israélienne de la Culture, pour le Festival de Cannes en 2017. Il avait alors créé la robe « Jerusalem of Gold ». Miri Regev porte une robe représentant Jérusalem sur le tapis rouge lors de l’ouverture du festival de Cannes, le mercredi 17 mai 2017. (Capture d’écran : Dixième chaîne)

Source : The times of Israel