Marrakech: l’inauguration du premier hôtel de Ronaldo comme si vous y étiez (VIDEO)

Un grand projet touristique, aux normes internationales, a été inauguré à Marrakech, proposant divers installations, et contribuant à faire de la ville ocre l’une des villes les plus attrayantes du monde.

Ce palace, un véritable bijou architectural, sis « M avenue » de Marrakech est composé d’un théâtre aux équipements modernistes, d’un restaurant cosy au nom du cru, « Douar », spécialisé en plats traditionnels de la gastronomie marocaine, a révélé à Le Site info un responsable de la société chargée de la construction de ce grand projet.

De même, selon la même source, l’hôtel Pestana CR7 de Marrakech comprend des appartements et des suites cosy, dont la direction est confiée à une société internationale, leader en gestion hôtelière.

L’hôtel a nécessité un investissement de 430 millions de dirhams. L’établissement compte 174 chambres, deux restaurants de luxe, un centre d’affaires et un spa. Il s’agit du premier établissement de la chaîne hôtelière du joueur portugais au continent africain, et le cinquième après ceux de New York, Lisbonne, Funchal et Madrid.

