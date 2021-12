Entendre le chantre entonner la prière pour les soldats de Tsahal… au Maroc

Il est facile, et pas tout à fait faux, d’être cynique à propos des nouveaux liens entre Jérusalem et Rabat. Mais ils ont quelque chose de sérieux, dû à une profonde connexion culturelle

Par JUDAH ARI

Le Chantre Gabriel Deri récite des prières lors d’une visite du ministre de la Défense Benny Gantz à la synagogue du Talmud Torah à Rabat, le 25 novembre 2021. (Crédit : Ariel Hermoni/Ministère de la Défense)

RABAT, Maroc – Ce n’est pas tous les jours que vous entendez la prière pour le bien-être des soldats de Tsahal dans un pays arabe, surtout pas lorsque des soldats de Tsahal en uniforme se tiennent à vos côtés.

C’est ce qui s’est passé jeudi lorsque le ministre de la Défense, Benny Gantz, s’est rendu à la synagogue Talmud Torah de Rabat, une communauté autrefois importante qui ne compte plus que quelques membres, incapables de réunir régulièrement le quorum de 10 personnes nécessaire à la tenue des prières orthodoxes [minyan].

Il se trouve que deux des trois soldats de Tsahal en uniforme avaient des racines marocaines, tout comme un membre de la Knesset de la délégation, le député Yaakov Margi (Shas), qui est né à Rabat, ainsi qu’un certain nombre d’autres personnes du voyage, y compris des journalistes.

« Quand je l’ai entendu chanter le psaume, c’était le même air que les piyutim de la synagogue de mon grand-père à Beer Sheva », a déclaré Amir Bohbot, de l’agence de presse Walla, pendant le vol de retour en Israël, faisant référence à une forme traditionnelle de poésie liturgique populaire parmi les Juifs mizrahi. « Cela m’a touché, mais c’est lorsqu’il a chanté la prière pour le bien-être des soldats de Tsahal que j’ai craqué et que j’ai commencé à pleurer », a-t-il ajouté, se souvenant de son grand-père marocain qui récitait cette prière en Israël dans les années 1980.

Contrairement aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, les deux autres pays avec lesquels Israël a normalisé ses relations l’année dernière dans le cadre des accords dits d’Abraham, de nombreux Israéliens sont originaires du Maroc, entre 250 000 et près d’un million de personnes ayant des racines dans ce pays, selon la façon dont on compte. Et ce n’est pas rien.

Même avant la normalisation, il existait une industrie florissante de « voyages de racines » au Maroc par des Israéliens marocains, qui allaient visiter les villes natales et les communautés de leurs familles. On s’attend à ce que cela augmente maintenant, avec un vol direct entre les deux pays et un décret clair du roi Mohammed VI aux Marocains d’accepter Israël et les Israéliens. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, à gauche, rencontre des hauts responsables de la défense marocaine à Rabat le 24 novembre 2021. (Crédit : Ariel Hermoni/Ministère de la Défense)

Cette chaleureuse étreinte a été pleinement affichée pendant la visite de Gantz, toutes ses réunions – à l’exception de celle avec le chef des services de renseignement marocains – étant ouvertes et publiques. Son voyage a été largement couvert par la presse locale, notamment par des articles en première page en arabe et en français dans les médias marocains.

La visite d’un ministre de la Défense israélien, ancien chef de Tsahal, a suscité très peu d’opposition au Maroc – une manifestation a été organisée devant le Parlement, mais avec très peu de participants – ce qui indique une combinaison de l’acceptation par le public des nouveaux liens ouverts avec Israël et des restrictions à la liberté d’expression dans le royaume.

Une visite ouverte et festive

C’était la deuxième fois que je me rendais dans la capitale marocaine en tant que membre d’une délégation israélienne, la première fois avec le conseiller à la Sécurité nationale de l’époque, Meir Ben-Shabbat, lui-même d’origine marocaine.

Ce voyage, qui avait eu lieu en décembre dernier, était une visite éclair au cours de laquelle la délégation israélienne avait passé moins de temps sur le terrain que dans les airs, se précipitant pour signer un certain nombre d’accords avec le Maroc afin de rentrer en Israël avant qu’un confinement national ne soit mis en place en raison d’une importante épidémie de coronavirus. Pour limiter le temps que la délégation devrait passer en quarantaine à son retour en Israël, les participants ont été maintenus dans une « bulle », obligés de rester ensemble sans contact extérieur.

Cette visite – qui intervient également après la campagne de vaccination israélienne et dans un contexte de relative accalmie de la pandémie au Maroc – a été beaucoup plus détendue, avec quelques heures pour explorer le marché de Rabat, ainsi que la visite de la synagogue locale.

En décembre dernier, le Maroc était également enclin à se différencier des EAU et de Bahreïn, en soutenant à l’époque qu’il ne faisait pas vraiment partie des Accords d’Abraham puisqu’il avait maintenu des liens avec Israël dans le passé et qu’il ne normalisait pas les liens à partir de zéro mais les réalignait plutôt. En conséquence, ce voyage n’a pas eu l’impact de celui-ci.

Cette fois-ci, le Maroc a eu la tendance opposée, voyant que la mise en avant de ses liens avec Israël – bien considéré dans le monde pour ses prouesses militaires et son armement avancé – pourrait servir de démonstration de force envers son voisin algérien, avec lequel il est en conflit à cause du soutien des Algériens au Front Polisario, un mouvement séparatiste qui appelle à un État indépendant au Sahara occidental, que Rabat revendique comme le sien. Le ministre de la Défense Benny Gantz, au centre, pose pour une photo avec de hauts responsables de la défense marocaine à Rabat, le 24 novembre 2021. (Crédit : Ariel Hermoni/Ministère de la Défense)

À bien des égards, la visite de Gantz a illustré les liens nouvellement normalisés d’Israël avec le Maroc, un pays avec lequel il entretenait déjà des relations depuis des décennies, bien que largement gérées par les services de renseignement respectifs des deux pays.

Le premier jour du voyage a été plus directement axé sur les aspects militaires et stratégiques de la relation, qui, après avoir été maintenue dans l’ombre pendant des années, est maintenant pleinement mise en lumière. M. Gantz a rencontré son homologue marocain et a signé un protocole d’accord destiné à faciliter le dialogue entre les armées, les ministères de la Défense et les fabricants d’armes des deux pays, à échanger des renseignements et du savoir-faire et, peut-être, à organiser des exercices conjoints.

Le ministre de la Défense s’est également rendu au siège des Forces armées royales marocaines (RMAF), où il a rencontré l’ensemble du haut commandement autour d’un thé et de pâtisseries exquises, suivis d’un déjeuner préparé par un restaurant casher local – je vous en remercie encore une fois personnellement, RMAF – composé des meilleurs plats marocains : agneau rôti, poisson entier recouvert de légumes et d’épices, couscous aux fruits secs et cigares frits. Miam.

Le deuxième jour a été consacré à la communauté juive, avec la visite prolongée de la synagogue Talmud Torah. Le bâtiment lui-même était relativement modeste, avec un intérieur qui n’aurait pas semblé déplacé n’importe où en Israël : des panneaux en hébreu demandant aux gens de ne pas parler pendant les offices, un tableau indiquant les heures des prières, une couverture de velours rouge sur l’arche, une section pour les femmes derrière un rideau de tissu. Le Chantre Gabriel Deri, à gauche, récite des prières lors d’une visite du ministre de la Défense Benny Gantz, à droite, à la synagogue Talmud Torah de Rabat, le 25 novembre 2021. (Crédit : Ariel Hermoni/Ministère de la Défense)

S’exprimant à la synagogue, M. Gantz a noté que la culture marocaine est une partie profonde de la culture israélienne, et cela s’étend également à la conception des synagogues. S’il n’y avait pas les quelques mots de français, les deux grands portraits du roi et le drapeau marocain près de l’arche, on ne se rendrait pas compte que la synagogue est située à l’étranger.

S’adressant aux journalistes après la visite de la synagogue, Gantz nous a dit de « ne pas être cyniques » quant à l’importance de la nouvelle relation d’Israël avec le Maroc, qu’il ne s’agissait pas seulement d’une alliance pour remplir les poches des fabricants d’armes israéliens ou pour faire avancer un objectif politique discret, mais de quelque chose ayant des implications sociales et culturelles. Et il n’a pas tout à fait tort.

Bien que, depuis Rabat, on puisse pratiquement entendre l’industrie de la Défense israélienne saliver en regardant le marché nouvellement ouvert et les centaines de millions de dollars de ventes d’armes qu’elle espère réaliser avec lui, le Maroc représente également le rare pays arabe que de nombreux Juifs ont fui dans les années qui ont suivi la fondation de l’État d’Israël et dans lequel ils peuvent maintenant retourner librement pour le visiter. C’est aussi un rare pays arabe qui maintient encore une communauté juive – même si elle est petite – et tous les avantages qui l’accompagnent, y compris une nourriture casher spectaculaire.

Source : The times of Israel