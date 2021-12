L’ancien président américain, Barack Obama, a reconnu le dynamisme et l’engagement du jeune Marocain Rachid Ennassir

L’ancien président américain, Barack Obama, a reconnu le dynamisme et l’engagement du jeune Marocain Rachid Ennassiri, le félicitant dans sa lutte contre le changement climatique.

« Je suis toujours inspiré par de jeunes leaders comme Rachid Ennassiri, qui aide plus de gens au Maroc à s’impliquer dans la lutte contre les changements climatiques », a écrit l’ancien président américain sur son compte Twitter, invitant à « rejoindre la Fondation Obama mardi pour soutenir le travail d’acteurs du changement comme Rachid ».

Rachid Ennassiri est le fondateur et secrétaire général du Moroccan Youth Center for Sustainable Energy (Centre de la jeunesse marocaine pour l’énergie durable) et le leader du programme Afrique au sein de la fondation Obama, présidée par l’ancien président US.

Rachid Ennassiri est également chargé de la politique du changement climatique au bureau des Affaires étrangères et du département exécutif du gouvernement britannique.

Source : Bladi