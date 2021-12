Immigration francophone en milieu minoritaire: le fédéral encore pointé du doigt

JEAN-FRANÇOIS DUGASLe DroitLes lacunes en matière d’immigration francophone en milieu minoritaire au Canada depuis 20 ans, dévoilées dans l’étude du Commissariat aux langues officielles plus tôt cette semaine, continuent de faire réagir.

Le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) Canada s’ajoute à la liste des organismes qui réagit aux manquements du gouvernement fédéral quant à l’atteinte de la cible d’immigration francophone fixée au début des années 2000.

«La situation est inquiétante. À l’origine, la cible avait été établie conjointement par le gouvernement fédéral, les organismes du secteur et nos communautés. Ces dernières n’ont jamais envisagé que des années creuses se pointeraient à l’horizon, d’autant plus qu’une baisse importante de l’immigration francophone, qui atteignait un seuil de 1,5% il y a six ans, a profondément marqué l’imaginaire collectif. Nous nous attendions à une remontée, à un progrès quelque part dans ce dossier. Or, rien ne s’est concrétisé», déclare le président-directeur général du RDÉE Canada, Jean-Guy Bigeau, qui se dit «profondément inquiet».

Cible jamais atteinte

L’un des objectifs du Cadre stratégique pour favoriser l’immigration au sein des communautés francophones en situation minoritaire, établi par le gouvernement fédéral en 2003, prévoyait que 4,4% des immigrants admis chaque année à l’extérieur du Québec seraient francophones. Toutefois, cette cible n’a jamais été atteinte au terme de près de 20 ans d’activités.

La cible avait été mise en place notamment afin de freiner la baisse du poids démographique de la population d’expression française en milieu minoritaire, qui s’établissait à 4,4% selon le recensement de 2001. Jean-Guy Bigeau, président-directeur général du RDÉE Canada,RDÉE

«Qui plus est, les deux dernières années ont été marquées par un ralentissement considérable en raison de la pandémie de COVID-19, conjuguée à une pénurie de main-d’œuvre et à des besoins persistants sur les marchés. Il y a de quoi être sidéré et se demander pourquoi les choses se sont passées ainsi. Nous devons essayer de trouver rapidement des solutions à cet état de fait. Nous ne pouvons pas nous contenter du statu quo», poursuit M. Bigeau.

Réactions de la FCFA

Plus tôt cette semaine, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada était du nombre d’organismes qui avaient vivement critiqué les inaptitudes du gouvernement canadien en matière d’immigration francophone.

«Si le gouvernement avait agi avec sérieux pour atteindre la cible en matière d’immigration francophone, il y aurait aujourd’hui 75 839 francophones de plus dans nos communautés. C’est l’équivalent de toute la population francophone de la Colombie-Britannique. On est en train de causer des torts irréparables à la francophonie», a réagi la présidente de l’organisme, Liane Roy.

Selon cette dernière, les communautés francophones et acadiennes font des pieds et des mains depuis des années pour que le ministère crée des programmes et politiques précis aux réalités de l’immigration francophone. Liane Roy, présidente de la FCFAFCFA

«Pendant des années, nos communautés ont fait tout ce qu’elles ont pu pour développer l’immigration francophone de A à Z, et elles l’ont fait avec très peu d’appui du gouvernement fédéral au niveau de la promotion à l’étranger ou du recrutement. Et pendant ces années, elles se sont évertuées à répéter à Immigration, Réfugiés et Immigration Canada que ça prenait des politiques et des programmes ciblés, ce que le ministère semble toujours ne pas reconnaître», a souligné Mme Roy.

Recommandations

À cet effet, les deux organismes ont formulé plusieurs recommandations pour rectifier le tir.

Ils implorent le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, de s’engager immédiatement à une augmentation «substantielle» des niveaux d’immigration francophone ailleurs qu’au Québec dès 2022 et qu’il fixe une cible de réparation pour combler le retard, dès 2023.

Ils suggèrent aussi notamment que le gouvernement libéral s’engage à développer une politique en matière d’immigration francophone ayant comme objectif explicite le rétablissement du poids démographique des communautés francophones et acadiennes à son niveau de 2001 et, à terme, d’augmenter ce poids démographique.

On exige par ailleurs que cette politique donne aux communautés l’autonomie et les ressources nécessaires pour la promotion à l’étranger, le recrutement et la sélection d’immigrants francophones, ainsi que l’offre de services d’établissement par et pour les francophones partout au pays.

Finalement, le RDÉE demande à ce que le gouvernement soutienne et renforce les efforts d’intégration économique des immigrants francophones en améliorant les programmes actuels et en accordant du financement supplémentaire afin de corriger la situation.

