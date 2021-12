Espagne : un Marocain arrêté pour exploitation de migrants

© Copyright : DR

La police nationale a arrêté un homme d’affaires marocain accusé d’exploiter ses employés, également d’origine marocaine. Il payait à l’un d’eux la somme de 150 euros pour travailler sept jours sur sept.

Âgé de 43 ans, l’homme d’affaires, propriétaire d’une usine de recyclage de vêtements, exploitait ses employés à qui il promettait un contrat de travail. L’un de ses ouvriers a finalement porté plainte contre lui, fait savoir Antena 3.

Dans sa plainte, il explique aux agents de la police les conditions inhumaines de travail et de logement qu’il subissait. Il travaillait sept jours sur sept et percevait 150 euros, et passait la nuit sur un matelas dans une zone industrielle à côté des sacs de vêtements. Il ajoute qu’il a réussi à fuir de l’usine. Son employeur, détenant son passeport, aurait menacé de le dénoncer aux autorités afin qu’il soit expulsé au Maroc.

Les agents ont mené une perquisition dans l’usine. Ils y ont trouvé deux autres travailleurs d’origine marocaine, également en situation irrégulière. Ils travaillaient sans aucune mesure de sécurité, sans ventilation ni protection. Ils sont sans contrat et sans assurance et perçoivent un salaire dérisoire.

Source : Bladi