Maroc-Israël: Abderrahim Beyyoudh reçu par Benny Gantz

H24info

« Aujourd’hui, j’ai eu le plaisir d’accueillir le chef de la mission du royaume du Maroc en Israël, S.E. Abderrahim Beyyoudh », a tweeté Benny Gantz dans la matinée. « Nous avons évoqué la visite historique à Rabat et la signature du protocole d’accord de défense et nous nous sommes tournés vers l’expansion des grands liens entre nos nations », a-t-il ajouté.

Le chef du bureau de liaison du Maroc en Israël a été reçu jeudi par le ministre de la Défense israélien.

Après une visite historique de deux jours, le ministre israélien de la Défense a quitté le Maroc le 25 novembre dernier. « L’accord historique que j’ai signé permettra de développer davantage nos relations dans le domaine du renseignement, de la coopération militaire et industrielle », avait-il indiqué.

Un accord-cadre de coopération sécuritaire « sans précédent » a en effet été conclu Benny Gantz et le ministre délégué chargé de l’administration de la Défense nationale marocaine, Abdellatif Loudiyi. Celui-ci lance formellement la coopération sécuritaire « sous tous ses aspects » entre les deux pays, un an à peine après la normalisation des relations, face aux « menaces et défis dans la région », selon la partie israélienne.