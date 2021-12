Dilapidation des fonds publics : Prison ferme pour l’ancien maire de Nador et député du PAM

L’ancien président du conseil communal de Nador et ancien député du PAM, Soulimane Houliche. / DRTemps de lecture: 1′

Le tribunal des crimes financiers, affilié à la Cour d’appel de Fès, a rendu cette semaine son jugement dans le dossier de l’ancien président du conseil communal de Nador, Soulimane Houliche, et deux de ses adjoints, Houcine Ouhali et Faris Allal. Le tribunal a ainsi condamné l’ancien maire à quatre ans de prison ferme, alors que les deux adjoints ont écopé d’un an et demi de réclusion criminelle, rapporte Alyaoum 24.

Poursuivis en état d’arrestation en première instance, Houcine Ouhali et Faris Allal auraient ainsi purgé leurs peines, tandis que Soulimane Houliche, par ailleurs ancien député du PAM, reste en prison. La même source rappelle que sa formation politique n’a pas encore émis de décision concernant son expulsion ou le gel de son adhésion au parti du Tracteur.

La cour a également décidé l’acquittement de deux fonctionnaires de la commune de Nador, dont l’un était en état d’arrestation. Les quatre accusés étaient poursuivis pour dilapidation des fonds publics, corruption, abus de confiance, obtention d’autorisations administratives et de certificats par des moyens illégaux et faux et usage de faux.

A rappeler que le tribunal administratif d’Oujda avait précédemment décidé, fin 2019, de révoquer le président de la commune de Nador et ses deux adjoints au bureau du précédent conseil, sur la base d’une correspondance officielle du gouverneur de Nador, dans laquelle il avait énuméré de nombreuses violations constatées par un comité d’inspection du ministère de l’Intérieur.

Source : Bladi