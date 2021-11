L’ex-ministre Mohamed Aujjar lance son groupe de presse

Mohamed Aujjar, l’un des ténors du Rassemblement national des indépendants (RNI), ancien ministre de la Justice, a lancé un nouveau site électronique d’information, au mois de juillet dernier.ADVERTISING

Le nouveau-né de la presse digitale marocaine porte le nom de « Madar21 ». Son directeur de publication est Mohamed Belkacem, dont le long parcours journalistique de plusieurs années a été au sein du site Hespress.

Quand à l’équipe de « Madar21 », elle est essentiellement composée de journalistes expérimentés, lauréats d’Instituts de journalisme, aussi bien de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) que d’instituts privés marocains.

Le siège de ce nouveau fleuron de la presse électronique se trouve à Rabat. Ses responsables ont pour créneau de participer à la scène médiatique marocaine et ce, en réalisant une couverture totale aux quatre coins du Royaume et en s’ouvrant à tous les courants politique et sociétaux

A noter que malgré son jeune âgé, le site est déjà parvenu à se faire une place confortable au niveau du journalisme et de la communication marocains. Bon vent donc à « Madar21 » et bonne continuation à nos nouveaux confrères!

Larbi Alaoui