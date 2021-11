Ouahbi adresse une correspondance à… Ouahbi !

Du jamais vu! Le ministre de La justice, dans le gouvernement Akhannouch, a adressé une correspondance au président du Conseil de de Taroudant, donc à lui-même, demandant la création d’un palais de justice de la ville!

Dans cette initiative insolite de dédoublement de la personnalité et du cumul de fonctions, dont Le Site info détient copie, Me Abdellatif Ouahbi, patron du Tracteur, s’est écrit: « J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que ce ministère a opté pour un lot de terrain, dont le titre de cadastre et de cartographie de la Conservation foncière est le numéro 39/38545, de la superficie est d’environ 25 800 mètres carrés, propriété du Conseil urbain de Taroudant ».

Le ministre de La Justice a ainsi demandé au président du Conseil de Taroudant, donc à « himself », de donner son accord afin que ce lot de terrain soit alloué à « nos services afin qu’ils puissent y commencer l’étude du projet urbanistique en rapport avec le projet précité ».

Ledit projet, selon cette correspondance subliminale de Me Ouahbi, ministre PAMiste de la Justice et, en même temps, président du Conseil communal de Taroudant, à lui-même, entre dans le cadre de « la recherche d’un terrain pour la création d’un palais de justice, comportant un tribunal de première instance et un tribunal de la famille ».

Larbi Alaoui