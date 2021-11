Sarah Loinaz, une Marocaine «reine» en Espagne, et en Israël ?

Sarah Loinaz, Miss Univers

Sarah Loinaz a été élue Miss Univers Espagne 2021. Le mannequin de 23 ans, issue d’une mère marocaine et d’un père espagnol, a grandi dans une famille multiculturelle et a vécu dans différents pays du monde. Et comme le veut la tradition, en décembre, elle va représenter l’Espagne au concours de Miss Univers, qui se déroulera en Israël.

D’origine marocaine de par sa mère, le mannequin Sarah Loinaz a été élue Miss Univers Espagne. Elle succède à Andrea Martínez en tant que Miss Univers Espagne et sera chargée de représenter l’Espagne au concours Miss Univers 2021, à Eilat (Israël), au mois de décembre 2021. Teresa Calleja Palazuelo, cousine de la duchesse de Huéscar, et Carmen Serrano ont été respectivement nommées première et deuxième demoiselle d’honneur.

« Derrière cette photo, il y a une histoire. Beaucoup de portes se sont fermées pour moi, je suis tombée des centaines de fois en remettant tout en question. Mais j’ai décidé de me relever et de me battre, quelles que soient les difficultés que j’ai rencontrées en chemin. Chaque chute était une leçon. J’ai passé des nuits à étudier, à chercher constamment de la motivation dans mes rêves et à vivre une valise à la main, prête à quitter la maison sans savoir quand j’allais rentrer», a écrit Sarah Loinaz sur son compte Instagram.

«Aujourd’hui tout a du sens et je le ferais mille fois plus», poursuit-elle. «Le destin a mis des gens purs sur mon chemin, des gens qui m’ont tendu la main et m’ont aidée dans mon évolution. Aujourd’hui, je vous dis que rien n’est impossible, que nous rêvons grand et travaillons dur pour ce que nous voulons. Utilisons chaque obstacle pour notre propre évolution et ne cessons jamais d’avoir la foi! », conclut Sarah Loinaz qui, aprè_s avoir conquis l’Espagne, ira à l’assaut d’Israël, lors du concours Miss Univers 2021.