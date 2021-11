Maroc/Algérie: la vérité derrière «les missiles algériens pointés vers le Maroc»

Faiza Rhoul

L’information concernant des missiles algériens pointés vers le Maroc est livrée, photo à l’appui, par le quotidien La Razon. Un média espagnol réputé pour ses accointances avec les services secrets espagnols. Une source bien informée contactée par nos soins nous explique qu’il s’agit de missiles défensifs, bien qu’elle n’écarte nullement un risque d’escalade.

Des images satellitaires diffusées par le quotidien espagnol permettent de distinguer des missiles qui viseraient le Maroc, indique la même source dans un article paru dans la soirée du mercredi 3 novembre.

Toutefois, La Razon ne précise ni la date de prise de ces clichés encore moins l’emplacement de ces missiles.

De même, le quotidien n’a obtenu aucune réponse officielle, mais «le Maroc est également prêt à riposter sévèrement en cas d’agression de l’armée algérienne», bien qu’il n’ait aucune intention d’entrer en guerre avec ses voisins, indique une source marocaine citée par le journal ibérique.

Un spécialiste de la question ayant requis l’anonymat nous explique qu’il «s’agit de missiles antiaériens défensifs et non offensifs». «Ils sont sur le territoire algérien et ils ont le droit de les placer là-bas», explique notre source, pour qui «certains médias vont au-delà de la réalité sur le terrain».

D’autres journaux évoquaient aussi le déploiement de lance-roquettes et pièces d’artillerie aux frontières, «mais les photos véhiculées datent d’avant l’incident», ayant coûté la vie à trois camionneurs algériens «lâchement assassinés par un bombardement barbare de leurs camions alors qu’ils faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla», prétend la présidence algérienne dans un communiqué au ton menaçant, publié hier mercredi 3 novembre.

De fait, le régime algérien a directement accusé le Maroc dans cette affaire, évoquant le recours à «un armement sophistiqué». Le document en question affirme que «leur assassinat ne restera pas impuni».

Les autorités marocaines gardent, jusqu’à présent, le silence. Deux déclarations ont été données par des sources marocaines, une première à la chaîne saoudienne Al Arabiya et une autre à l’agence française AFP. Lors de ces sorties médiatiques, les sources marocaines ont catégoriquement démenti lesdites accusations, soulignant que «l’Algérie veut la guerre et le Maroc n’en veut pas (…) et ne sera jamais entraîné dans une spirale de violence et de déstabilisation régionale ».

La MINURSO sur place

Toujours selon notre interlocteur, la version voulant faire croire la présence de mines dans la zone où a eu lieu l’incident, «semble un peu tirée par les cheveux», étant donné que «les camions étaient à l’arrêt».

La Minurso s’est rendu sur le lieu de l’accident ce jeudi matin, poursuit notre source. «Ceci confirme d’ailleurs que l’explosion a eu lieu dans la zone tampon, où opère donc la Minurso. Reste à savoir maintenant pourquoi ces camionneurs se trouvaient dans cette zone-là, qui n’est pas ouverte au trafic commercial selon le droit international», poursuit la même source pour qui «tout semble indiquer qu’il s’agit d’une mise en scène».

La diplomatie marocaine ne se prononcera probablement qu’après le discours du 6 novembre, indique-t-elle. De son côté, la mission onusienne donnera, à son tour, ses conclusions qui permettront d’élucider cette affaire.

Source : H24