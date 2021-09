Le maire de Rotterdam… Champion du monde !

Visiblement, l’image du marocain qui réussi ailleurs est devenue une récurrente… Dans la recherche scientifique, dans les arts, le business, et même en politique… Dernier en date, le «Meilleur Maire Du Monde» en 2021.

A la tête de la ville de Rotterdam, d’origine marocaine, Ahmed Aboutaleb a décroché le prix du Meilleur Maire Du Monde pour l’année 2021, remis par l’organisation » City Mayors Foundation » (CMF, basée au Royaume Uni).

CMF a décerné le prix à Aboutaleb, grâce à son application du principe d’égalité dans ses relations avec les habitants de la ville, quelles que soient leurs origines ou leurs conditions.

L’organisation a déclaré qu’Aboutaleb traite tous les citoyens comme » des gens de Rotterdam et qui lui appartiennent », selon le journal néerlandais « Dutch News », mardi 14 septembre. Le jury a en fait salué « le courage et la patience » d’Aboutaleb, en plus de son « humilité et son leadership exceptionnel » de la ville.

Aboutaleb, militant travailliste, est le premier maire néerlandais à recevoir ce prix et le premier musulman à occuper le poste de maire de l’une des plus grandes villes d’Europe occidentale. Il faut souligner le fait que ce titre, est décerné par la « City Mayors Foundation» tous les deux ans. Pour rappel, Aboutaleb est maire de Rotterdam depuis janvier 2009.

En réaction à cette distinction internationale, il s’est dit « fier que le choix de l’organisation soit tombé sur lui, parmi un si grand nombre de candidats ». Au passage, notez que les maires des villes des Pays-Bas sont officiellement nommés par décision du palais royal.

Faut-il rappeler que le personnage est loin d’être un nouveau venu dans les rouages de la politique. Par le passé, Aboutaleb était ministre d’État au Travail et aux Affaires sociales dans le quatrième gouvernement de Jan Peter Balkenende. Il était d’ailleurs l’un des deux ministres musulmans de ce gouvernement.

En 2014, l’hebdomadaire néerlandais Elsevier a choisi Aboutaleb comme personnalité de l’année et a été nommé premier citoyen néerlandais de la même année. Le magazine a décrit Ahmed Aboutaleb comme « une personnalité déterminée et engagée qui consacre tous ses efforts au travail ».

Deux mois après cette consécration, il a été choisi par ses collègues maires d’autres villes néerlandaises pour porter le titre de « Maire de l’année ». Dans le même élan de distinction, l’hebdomadaire « Bennenlands Bestuur » le présente comme le meilleur fonctionnaire local des Pays-Bas.

Le magazine, destiné aux administrateurs et aux fonctionnaires, a fait son choix selon plusieurs critères, notamment sa gestion efficace de la ville, et le fait qu’il ait pu donner à Rotterdam l’aspect qu’elle mérite aussi bien localement que mondialement.

L’ ODJ