Maroc-Algérie. Le faux prétexte de la normalisation

Rompre les relations diplomatiques avec un pays voisin à cause de sa normalisation avec Israël et demander à un autre pays normalisateur d’intervenir pour rétablir ces relations est pour le moins déconcertant et illogique. Pourtant, le pouvoir algérien l’a fait.

FRONTIÈRES MAROCO-ALGÉRIENNES. AUCUN ESPOIR À L’HORIZON.

Certaines démonstrations ne demandent pas un effort surhumain. Par exemple, on peut démontrer que le reproche fait par les dirigeants algériens au Maroc concernant le rétablissement de ses relations avec Israël n’est qu’une tarte pour la consommation interne.

C’est en effet une des raisons invoquées par Alger pour rompre ses relations avec son voisin. Des relations déjà inexistantes, faut-il le rappeler?

Pour Alger, le Maroc a ramené l’« ennemi traditionnel de la nation arabe » à ses frontières ». Ce qui dévoile les desseins belliqueux du Maroc, conclue Alger.

On peut déjà répliquer que plusieurs pays arabes ont normalisé avec Israël. Et donc, dire que ce pays est l’ennemi de la nation arabe est faux. Cela ne tient pas comme raison.

Il y a plus fort encore. Selon des sources dignes de foi, les dirigeants algériens auraient demandé l’intervention d’un pays pour aider au rétablissement des relations avec le Maroc. Et qui est ce pays? Les Emirats arabes unis. Le premier pays à avoir ouvert une ambassade en Israël et le premier à avoir reçu un ambassadeur israélien. Une seule condition aurait été exigée par Alger, que le Maroc cesse de parler de la Kabylie. Evidemment, Alger peut continuer à soutenir, nourrir et armer le Polisario. Tout de même on peut faire mieux en diplomatie.

Par conséquent, tous les discours sur le sionisme, ou encore l’impérialisme sioniste ne sont que de la propagande destinée au peuple algérien auquel on raconte que leur pays est le premier défenseur des Palestiniens. Sur ce point aussi, il y a à redire. L’Algérie n’a rien fait dans ce domaine. Le Maroc « normalisateur » a fait, lui, et du concret.

Il est certain que les généraux algériens ne vont jamais reconnaître ces vérités. Néanmoins, le peuple algérien a les moyens de savoir ce qui se passe réellement. Et ceux qui savent sont soit exilés, soit emprisonnés soit interdits de faire leur travail de journalistes.

Source : L’observateur