Que cache la décision de l’Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc ?

L’Algérie a annoncé mardi la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc voisin, accusant le royaume « d’actions hostiles » à l’égard d’Alger.

Rien ne va plus entre l’Algérie et le Maroc. Lundi, Alger a annoncé, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra, mettre fin à toute relation diplomatique avec le royaume chérifien. « L’histoire a montré que le royaume du Maroc n’a jamais cessé de mener des actions hostiles à l’encontre de l’Algérie », a-t-il expliqué.

Un vent froid soufflait depuis plusieurs mois entre les deux frères du Maghreb aux relations traditionnellement difficiles depuis des décennies sur fond de conflit sur le Sahara occidental. Les raisons de cette mauvaise humeur algérienne sont multiples. Une série d’épisodes récents ont conduit aujourd’hui à cette rupture.about:blankclose

Alger dénonce le soutien de Rabat aux organisations indépendantistes de Kabylie (région berbérophone au nord du pays, à l'est d'Alger). Les autorités algériennes accusent le Maroc de les avoir encouragés à réclamer leur droit à l'autodétermination. Durant une réunion virtuelle des pays non-alignés qui a eu lieu à New York les 13 et 14 juillet, l'ambassadeur du Maroc auprès de l'ONU a soumis aux pays membres une note dans laquelle il a estimé que le peuple kabyle en Algérie mérite « plus que tout autre de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination ».

Une déclaration qui n’a pas été du goût du pouvoir algérien. Alger avait alors décidé de rappeler en consultation son ambassadeur à Rabat. Les autorités algériennes ont également accusé, sans preuves, Rabat d’avoir aidé deux organisations, le Mak (Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie) et le mouvement islamiste Rachad, – classées comme terroristes par le pouvoir algérien – mis en cause, là aussi sans preuves, d’être impliquées dans les incendies meurtriers qui ont ravagé le nord du pays au début du mois d’août, faisant plus de 90 morts.

Aussi, Alger a très mal pris les propos du chef de la diplomatie israélienne Yaïr Lapid qui a exprimé, lors d’une visite officielle le 12 août à Casablanca, ses « inquiétudes au sujet du rôle joué par l’Algérie dans la région, son rapprochement avec l’Iran et la campagne qu’elle a menée contre l’admission d’Israël en tant que membre observateur de l’Union africaine (UA) ». Le ministre algérien des Affaires étrangères a accusé la diplomatie marocaine d’être l’instigatrice de ces propos « injustifiables ».

Enfin, les révélations du consortium Forbidden Stories et Amnesty International selon lesquelles le Maroc aurait eu recours au logiciel israélien Pegasus pour espionner des responsables et des citoyens algériens ont contribué à exacerber le ressentiment d’Alger.

Sahara occidental

Mais les raisons de cette tension sont bien plus profondes et remonte à 1963, au début des indépendances des deux pays, lors de la « guerre des Sables » à propos du tracé des frontières et qui a laissé des traces. Lorsque l’Espagne, qui colonisait le Maroc a quitté le pays, Rabat a réclamé la partie du Sahara occidental qui faisait partie du royaume chérifien sous plusieurs dynasties. L’Algérie de son côté a soutenu le mouvement du Front polisario sahraoui qui revendiquait l’indépendance du Sahara occidentale. Le 7 mars 1976, le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l’Algérie après la reconnaissance par Alger de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), autoproclamée par le Front polisario.

Aujourd’hui Rabat, qui contrôle près de 80 % de ce vaste territoire désertique (le reste étant contrôlé par le Front polisario), riche en phosphates et avec de fortes ressources maritimes (pêche), propose un plan d’autonomie sous sa souveraineté. Le Polisario continue de réclamer, avec l’appui de l’Algérie, la tenue d’un référendum prévu par l’ONU au moment de la signature d’un cessez-le-feu entre les belligérants en 1991. Toutes les tentatives de règlement du conflit ont jusqu’à présent échoué. L’ONU considère le Sahara occidental comme un « territoire non autonome » en l’absence d’un règlement définitif.

La normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël en décembre 2020, en contrepartie d’une reconnaissance américaine par l’administration Trump de la « souveraineté » marocaine sur le Sahara occidental, a remis de l’huile sur le feu et ravivé les tensions avec l’Algérie, qui a dénoncé des « manœuvres étrangères » visant à la déstabiliser.

Depuis, les offensives diplomatiques des deux côtés de la frontière n’ont pas cessé, le dialogue de sourd à perdurer jusqu’à culminer avec cette décision algérienne de rompre les relations

Hirak

S’il s’agit d’un conflit ancien entre les deux pays, il ne faut pas oublier que l’Algérie connaît une forte contestation sociale. Si la pandémie de Covid-19 a donné un coup de frein aux manifestations hebdomadaires du Hirak (mouvement populaire) initiées en février 2019, la situation politique n’en est pas moins instable. Le pouvoir algérien n’a eu de cesse depuis le début du mouvement populaire d’accuser les militants et manifestants kabyles d’« atteinte à l’unité nationale » et de les poursuivre en justice parfois pour avoir simplement brandi le drapeau amazigh (berbère).En Algérie, le journal satirique « El Manchar » redonne de l’urticaire au pouvoir

La Kabylie est la région où le Hirak a été le plus suivi. Dans ce contexte, les organisations indépendantistes (mais qui n’ont aucun poids sur la scène politique), comme le MAK, font figure de coupable idéal, d’ennemi de l’intérieur pour détourner l’attention des vrais problèmes. C’est ainsi que le pouvoir algérien a accusé ces organisations d’être à l’origine des incendies de cet été. Dans ce contexte, le Maroc, l’ennemi juré, a été accusé d’être le financeur extérieur, celui qui tire les ficelles contre l’Etat algérien.

Interrogé par TV5 Monde, Rachid Ouaissa, politologue et professeur en sciences politiques à l’université de Marburg, en Allemagne analyse : « Il est difficile de se prononcer sur une possible accointance du royaume marocain avec le milieu indépendantiste kabyle. Pour le MAK, ça ne serait pas judicieux de faire appel à un ennemi du pays […]. Il y a des relations très intenses entre les mouvements culturels berbères algérien et marocain mais plutôt dans le sens d’une amazighité de l’Afrique du Nord. » Il ajoute : « Le pouvoir algérien a besoin d’un ennemi interne et externe, comme le Maroc d’ailleurs. »

Géopolitique

Enfin, cet épisode diplomatique doit se lire à travers la grille géopolitique de la région. Les deux pays sont dans une lutte d’influence sur la scène internationale et pour le leadership régional. L’élection du président Tebboune a permis un retour de la diplomatie algérienne. Cela a impliqué la volonté d’Alger de reprendre sa place sur certains dossiers sur le continent, en Libye et au Mali notamment. « On a une course entre les deux pays pour savoir qui sera le porte-parole de l’Afrique du Nord », estime encore Rachid Ouaissa.

Quant à savoir si cette rupture diplomatique pourrait déboucher sur un conflit plus dur, Brahim Oumansour, chercheur associé à l'Iris, n'y croit pas : « Ces "chamailleries" diplomatiques ne reflètent pas forcément la réalité des relations entre les deux États. Ces relations sont très solides. On est très loin des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite et d'autres pays. Il faut souligner la coopération au niveau sécuritaire, sur la question migratoire, deux dossiers sur lesquels les deux pays coopèrent étroitement. Il y a par exemple une convergence des points de vue sur la crise libyenne. »

