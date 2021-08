Le Rassemblement national des indépendants s’adjuge la présidence de nouvelles Chambres professionnelles

Après avoir raflé la mise lors des élections des Chambres professionnelles tenues le 6 août dernier avec 638 sièges, le parti du Rassemblement national des indépendants s’est adjugé, au moins, 50% des présidences au niveau de ces Chambres. Le parti peut encore ajouter de nouvelles présidences à son compteur cette semaine. En effet, 8 Chambres professionnelles n’ont toujours pas élu leurs présidents.

Le parti du Rassemblement national des indépendant (RNI) vient d’ajouter de nouvelles présidences de Chambres professionnelles à son compteur. Le parti de la colombe, qui avait obtenu 5 présidences des Chambres d’agriculture vient de s’offrir la présidence de la Chambre de la région de Dakhla-Ouad Eddahab en la personne de Mohamed Akhtour. Avec 6 sièges sur 12, le parti s’est donc assuré 50% des présidences en attendant la tenue de trois autres élections au niveau des régions de l’Oriental, Casablanca et Draâ-Tafilalet.

Au niveau des Chambres d’artisanat et en attendant l’organisation des élections au niveau des régions de l’Oriental et de Casablanca, le RNI est parvenu à porter également le nombre de ses présidences à 6 avec l’obtention des présidences des Chambres de Souss-Massa et Dakhla. Et en attendant l’organisation des élections au niveau des régions de Dakhla et Gulmim-Oued Noun, le RNI a gardé 5 présidences au niveau des Chambres de commerce, d’Industrie et des services après avoir cédé la présidence de la Chambre de Casablanca-Settat au parti de l’Union socialiste des forces populaires (USFP). En effet, après un accord signé entre le RNI, le Parti de l’Istiqlal et l’USFP, c’est ce dernier qui se chargera de la présidence de la Chambre, à condition d’assoir une gestion collégiale des affaires de l’instance, ont annoncé les trois partis.

À rappeler que le parti de la colombe s’était adjugé la présidence de deux Chambres des pêches maritimes sur un total de 4, sachant que l’élection au niveau de la Chambre maritimes des pêches de la Méditerranée n’a toujours pas eu lieu.

Source : Le Matin